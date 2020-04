San Leo sotto il segno della sicurezza: il Comune consegna mascherine ai bambini

SAN MARTINO IN PENSILIS. È un San Leo sicuro quello di San Martino in Pensilis: questa mattina l’amministrazione comunale ha consegnato ai bambini della scuola Primaria le mascherine, appositamente cucite dalle sarte del luogo. Assieme ad uno dei dispositivi di protezione individuale indispensabili per combattere il Covid-19, è stata regalata una novella scritta da Tina Della Malva, che ha deciso di donare il suo estro poetico per una buona causa.

La notizia è stata diffusa dal gruppo ‘San Martino Libera’ che, sulla pagina facebook ufficiale, scrive: «’C’era una volta e c’è ancora una favola, una leggenda, la nostra storia’. Seppur ancora chiusi in casa, viviamo questi giorni con emozione e devozione per il nostro Protettore e la nostra Carrese. Stiamo consegnando ai bambini della scuola Primaria della nostra comunità, una novella, regalataci dall’amica Tina Della Malva, ed una mascherina, cucita dalle instancabili sarte di San Martino. Un grazie di cuore a Luciana Santoro per il confezionamento dei regali e ai preziosi e fondamentali volontari della Sae 112, quali messaggeri gentili».

La consegna delle mascherine è avvenuta in uno dei due giorni, 29 e 30 aprile, più importanti per San Martino in Pensilis che celebra il suo Patrono San Leo e, in tempi normali senza l’emergenza sanitaria, la famosa Carrese. Non solo una corsa dei carri trainati da buoi, ma una tradizione millenaria che affonda le sue radici nella storia e nella cultura del popolo. Proprio lo scorso 23 aprile si è dato avvio alla Novena di San Leo: quest’anno il prete Don Nicola Mattia, di concerto con l’amministrazione comunale sanmartinese, ha invitato il popolo a colorare i balconi. L’appello è stato accolto con grande entusiasmo dalla popolazione che ha esposto le bandiere dei carri, ma anche quelle di San Leo, su tutti i balconi del paese. Inoltre, ogni sera alle 19 e per tutto il periodo della ricorrenza, il parroco pubblica la preghiera per la Novena.