La famiglia Marcellini è tornata a Termoli, finita l'odissea in Brasile

TERMOLI. Finalmente per Carlo Marcellini, sua moglie e il loro figlio, l'odissea per il ritorno dal Brasile in Italia è finita; infatti il nostro concittadino che abbiamo seguito nella sua avventura fin dall'inizio della pandemia, da domenica scorsa ha rimesso piede, dopo quasi due mesi, sul suolo italiano e adesso lui e la sua famiglia sono a casa a Termoli.

Essendo tornati da un luogo anch'esso invaso dal Coronavirus, dopo aver avvisato l'Asrem del loro ritorno a Termoli, dovranno ora trascorrere i 14 giorni di quarantena obbligatoria con scadenza il prossimo 11 Maggio.

Abbiamo contattato Carlo telefonicamente e ancora un po' frastornato dal jet-lag, ci ha detto: "Finalmente abbiamo fatto ritorno a casa, ormai eravamo esausti, benché, a differenza di altri nostri connazionali, noi stando a casa dai miei suoceri a Fortaleza non stavamo male per niente, ma l'esigenza era quella di tornare a casa perché qui ormai è la nostra vita.

Abbiamo risolto il tutto grazie ad una compagnia aerea tedesca, la Lufthansa, che devo dire - e mi dispiace - si è dimostrata molto più organizzata di quelle italiane. Da Fortaleza, siamo andati a San Paolo, da lì a Francoforte e poi finalmente a Roma. Appena arrivati sia a Francoforte che poi anche a Roma, ci hanno misurato con lo scanner la temperatura corporea che fortunatamente non era alta a nessuno di noi tre. Ora, a parte far passare questi 14 giorni di quarantena in casa, siamo tutti finalmente rilassati e voglio approfittare della vostra testata per ringraziare tutti, voi per primi, gli amici e i parenti che in queste giornate convulse ci sono stati vicini, ci hanno sostenuto e dato coraggio. E ora anche io mi aggiungo al coro: "Andrà tutto bene!"