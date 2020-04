Emergenza Covid e case di riposo: in Molise controllate 37 strutture con 1.898 tamponi

CAMPOBASSO. In Molise il contagio è in fase di rallentamento. La diminuzione dei casi attualmente positivi, sceso oggi a 194, e l’azzeramento o quasi dei nuovi contagi rende la Regione una delle poche in Italia dove l’emergenza coronavirus sembra rallentare. Una pianificazione work in progress da parte di Asrem nell’effettuare i test molecolari e un aumento degli stessi giorno dopo giorno, insieme con uno screening tuttora in corsa di tutte le case di riposo e Rsa presenti sul territorio regionale ha, senza dubbio, creato le giuste condizioni affinché i contagi delle ultime settimane siano quasi esclusivamente legati a cluster o focolai noti.

Finora sono 37, tra case di riposo e Rsa, ad essere state controllate. 1121 tamponi negativi sugli ospiti delle strutture, 732 quelli sempre negativi effettuati sugli operatori, 45 quelli positivi tra operatori e ospiti.

Ma anche in queste ore sono in corso le analisi dei tamponi su ospiti e operatori di altre strutture sia in provincia di Isernia che di Campobasso.

Certosine poi, da parte dell’Azienda Sanitaria Regionale, le indagini epidemiologiche afferenti i casi di soggetti positivi. Per ogni nuovo soggetto positivo nessun dettaglio è stato tralasciato e sono immediatamente scattate le misure di isolamento e sorveglianza per le persone facenti parte dell’indagine epidemiologica. Un metodo che è risultato vincente e che ha permesso all’emergenza Coronavirus in Regione di non raggiungere quei picchi che il Sistema sanitario regionale non sarebbe stato in grado di gestire. Più volte però lo stesso Direttore Generale Asrem Oreste Florenzano ha dichiarato che, nonostante i dati positivi registrati negli ultimi giorni, non bisogna comunque abbassare la guardia vanificando, così, tutti gli sforzi finora compiuti.

Infine, con il caso dei due contagiati presso il centro di accoglienza migranti “Il Geco” di Isernia, nella città è stato richiesto da parte di alcuni consiglieri comunali il controllo di tutte le strutture a ciò dedicate per eventualmente poter arginare in tempo qualsiasi possibile nuovo focolaio.