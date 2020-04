Polemica sul ritiro della plastica, Saburro replica al Movimento 5 Stelle

CAMPOMARINO. «La modalità di raccolta attraverso i sacchi risulta essere già prevista negli allegati C "STANDARD MINIMI PRESTAZIONALI" per la frazione plastica, sebbene nella descrizione del disciplinare si parli di contenitori».

Replica così l'assessore all'Ambiente del Comune di Campomarino, Antonio Saburro, all'iniziativa assunta dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle sul ritiro della plastica.

Tale scelta è stata fatta sia perché il conferimento sfuso del materiale nei contenitori (mastelli) in questo periodo di pandemia potrebbe non garantire la completa sicurezza degli operatori (perché potrebbero esserci soggetti asintomatici e dunque non tracciati) e sia per motivi legati alla facile dispersione del materiale plastico sfuso causa il suo basso peso specifico. Per la raccolta va bene qualsiasi busta di plastica purché non il solito sacco nero e naturalmente che sia almeno semitrasparente. Per quanto riguarda la sostituzione dei mastelli danneggiati, bisogna telefonare al numero 0875/808020.