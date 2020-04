​I passatempi casalinghi degli italiani con il Coronavirus

TERMOLI. Una situazione alla quale non eravamo preparati, la quarantena è stata un’esperienza nuova per tutti noi. Per limitare la diffusione del virus saremo costretti a restare a casa ancora per qualche giorno e molti ormai appaiono esausti, soprattutto coloro i quali stanno trascorrendo in solitudine questo periodo. Ma quali sono i passatempi casalinghi che ci stanno accompagnando in questi tempi di Coronavirus? Ecco un elenco delle attività quotidiane a cui gli italiani si stanno dedicando durante questa quarantena, in attesa della ormai agognata Fase 2.



Smart working e didattica a distanza

La maggior parte delle imprese che sono state costrette a chiudere i loro uffici hanno messo in atto la pratica dello smart working ovvero il lavoro da casa. Mentre docenti e alunni stanno testando, con non poche difficoltà, l’esperienza della didattica a distanza, una novità assoluta per il mondo dell’istruzione. La tecnologia insomma ci viene in aiuto, anche in ambito culturale.

Guardare Film e Serie TV in streaming

Utilizzando dei dispositivi come pc, tablet o smartphone e avendo accesso ad una connessione internet, le cose da fare non mancano di certo: uno dei passatempi preferiti dagli italiani in queste settimane di isolamento è anche quello di recuperare film e serie tv che ci eravamo da sempre ripromessi di vedere ma ancora non avevamo avuto il tempo di farlo.

Secondo uno studio effettuato da SEMRush, piattaforma di analisi della concorrenza per il web marketing, i servizi di streaming, che a febbraio registravano i picchi di traffico più alto erano sky.it (42.616.109 accessi), raiplay.it (27.238.248) e mediasetplay.mediaset.it (18.518.767). Con l'entrata in vigore delle restrizioni che hanno fortemente limitato la possibilità di uscire di casa, le preferenze degli utenti sono leggermente cambiate. Il più alto tasso di crescita è stato registrato da Rakuten Tv (+144%), seguita da Infinity TV (+133%) e Amazon Prime Video (+120%).

Gioco online: il poker e il casinò

Tra i passatempi più apprezzati dagli utenti in questo periodo di quarantena c’è anche il gioco online, con un’inaspettata riscoperta del poker. Il lungo periodo di appannamento del Texas Hold’em, dopo i fasti della stagione 2007-2008, sembra essere stato interrotto, vista la ritrovata popolarità del poker tra gli scommettitori online, in astinenza da campionati sportivi.

I portali autorizzati da AAMS, oltre alle poker room online, offrono la possibilità di cimentarsi in giochi di carte tradizionali, detti skill games, come il Solitario, Scala 40, Briscola, e in giochi da casinò famosi come roulette e blackjack.

Sul Web esistono alcuni portali specializzati che indicano i siti AAMS in cui trovare le roulette online, anche in modalità live, ed offrono una panoramica dettagliata su tutti i giochi presenti nelle case da gioco digitali. Tutti gli operatori sono rigorosamente dotati di licenza ADM, gli ex Monopoli. Per ottenere l’autorizzazione i siti di giocodistanza devono sottostare a rigidi protocolli sul gioco sicuro e contro la ludopatia,tutela della sicurezza dei clienti.