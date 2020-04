CAMPOMARINO. Con riferimento alla cosiddetta "Fase due" per l'emergenza da coronavirus, la Polizia Locale di Campomarino in ottemperanza alle direttive imposte dall' amministrazione comunale e con la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale sta predisponendo lo spostamento del mercato alimentare settimanale del mercoledì da piazza Wojtyla in via C. A. Dalla Chiesa nel piazzale di fronte alla Chiesa.

Lo spostamento adottato con apposita Ordinanza, si è reso necessario per permettere di rispettare il distanziamento sociali durante le operazioni di vendita al fine di garantire la sicurezza sia dei titolari dei banchi di vendita sia degli avventori, nel rispetto delle norme finalizzate a contenere la diffusione del covid-19 e necessarie in questa fase di emergenza sanitaria considerato che l'area che si andrà ad utilizzare è molto più spaziosa di quella utilizzata normalmente.

Verrà inoltre condingendato l'ingresso all'area mercatale avendo creato due spazi distinti e separati che saranno utilizzati per differenziare l'ingresso e l'uscita delle persone che intendono recarsi all'interno del mercato alimentare. Lo spostamento avverrà mercoledì 6 maggio sotto la stretta sorveglianza del personale della Polizia Locale coordinati dal Luogotenente Gaspari Umberto che sin dalle prime ore delle mattina saranno impegnati a fare rispettare le normative vigenti.