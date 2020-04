Annullato il tradizionale corteo di San Pardo

LARINO. Annullate le 3 Carresi, annullata anche la manifestazione legata a San Pardo. Lo ha reso noto l'associazione dei Carrieri di Larino.

“Carrieri, vi comunico che il Consiglio Direttivo con verbale n.°132 del 30.04.2020 ha stabilito “di annullare nelle forme e nei tempi consueti la partecipazione al corteo processionale dei giorni 25, 26, 27 maggio p.v” e che “eventuali decisioni saranno tempestivamente comunicate ai soci.”

Con queste lapidarie parole, il consiglio direttivo dei Carrieri ha formalmente annunciato l’annullamento del corteo processionale che caratterizza da secoli la tre giorni di festa in onore di San Pardo a Larino. Una decisione inevitabile data l’emergenza legata alla diffusione del Covid-19. Una decisione sofferta ma certamente presa nella consapevolezza che l’amore per il santo patrono va ben oltre le manifestazioni collegate alla sua festa. Insieme alla decisione del consiglio è stata diffusa anche la lettera del parroco della Cattedrale don Antonio Giannone che qui pubblichiamo integralmente. “Carissimi carrieri, a voi pace e salute, nel nome di San Pardo! Il tempo ci costringe a prendere decisioni sofferte e dolorose ma necessarie per tutelare la vita e la salute della nostra comunità larinese. Tuttavia, se ci è impedito di svolgere la carrese nella sua tradizionale forma, non ci è negata la possibilità di lodare il buon Dio attraverso la figura e l’intercessione di san Pardo, nostro patrono: si mantengano perciò vivi i nostri cuori e ci conforti la certezza di sapere che anche quest’anno, seppur nella tristezza e nell’amarezza, san Pardo ci sorride, ci protegge e ci chiama alla preghiera; vi invito pertanto a seguire, tramite i mezzi di comunicazione, i momenti di preghiera che la parrocchia ha organizzato per il mese di maggio.