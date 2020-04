«Le belle notizie, nonostante il Covid-19», a Portocannone si può

PORTOCANNONE. «Le belle notizie, nonostante il Covid-19». Sono quelle che racconta il sindaco di Portocannone, Giuseppe Caporicci.

«Stiamo vivendo un momento cupo, difficile per tutti. Famiglie, lavoratori, attività commerciali e produttive, Istituzioni a tutti i livelli stanno cercando quotidianamente di affrontare nel miglior dei modi la sfida difficile che l’emergenza sanitaria sta imponendo a tutto il pianeta, ma è innegabile che siamo ancora in mezzo al guado e che ci vorrà del tempo per tornare alla normalità.

In questo quadro non certo felice, si è tuttavia fatta strada, esattamente come un raggio di sole in una tempesta, una bella notizia che riguarda uno straordinario atto d’amore verso la nostra Comunità.

Facendo seguito a diversi colloqui ed incontri intercorsi nei mesi scorsi, il Sig. Raffaele Beatrice, che ognuno di noi conosce come il benefattore che ha donato al Comune di Portocannone l’immobile destinato a circolo per la Terza Età , ci ha confermato la sua intenzione di voler realizzare a sue spese il progetto a suo tempo ideato dal Comune di Portocannone volto alla riconversione del dismesso campo da tennis in campo sportivo multidisciplinare (calcetto, basket, volley) ecc. che potrà essere asservito anche all’utilizzo scolastico vista l’attiguità con la palestra della scuola.

E’ una notizia senz’altro eccezionale che riteniamo opportuno condividere immediatamente con la Collettività anche per dare un segnale di speranza in un periodo delicato, di grandi costrizioni e complessità.

In un mondo segnato dall’individualismo più sfrenato, il gesto di generosità proposto con grande semplicità e discrezione dal nostro Concittadino, che vive da tanti anni in Lombardia ma che non ha mai reciso il forte legame che lo lega al suo paese natale, assume un valore di straordinaria intensità del quale la Comunità di Portocannone conserverà per sempre memoria.

L’amministrazione Comunale nel ringraziare a nome di tutta la Cittadinanza il Sig. Beatrice, ha accettato formalmente nella seduta di Giunta odierna la proposta pervenuta, restando impegnata ad affiancare il privato nell’iter amministrativo che ci condurrà alla realizzazione dell’opera.

Ancora grazie signor Beatrice, anzi…. grazie Lello!