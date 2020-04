TERMOLI. Centrosinistra dem in conferenza live streaming con Zoom oggi pomeriggio per presentare i 5 emendamenti al bilancio di previsione del comune di Termoli. Presenti Angelo Sbrocca, Andrea Casolino, Manuela Vigilante e Oscar Scurti. Una cinquina messa sul campo per dare una mano al territorio investito dall'emergenza Covid-19. Un complesso di misure che ammontano a oltre 800mila euro e sostanzialmente vedono destinazioni differenti per fondi stanziati su gettoni di presenza, nuove assunzioni e opere pubbliche. Casolino ha dato impulso a possibili interventi a favore delle società sportive cittadine, perché la salute passa anche attraverso l'attività fisica (bloccata negli ultimi mesi). Manuela Vigilante, già presidente del Consiglio, stimola il dibattito sulla decurtazione del 40% dei gettoni di presenza e delle indennità consiliare, con cui raggranellare 60mila euro da spendere per consegnare gratuitamente alla cittadinanza mascherine e Dpi, stessa opzione sarà portata in aula come mozione per sindaco e giunta. 80mila impegnati in nuove assunzioni ora ferme a causa dello stato di emergenza, sono quelli individuati dal centrosinistra e illustrati da Scurti per dare contributi alle famiglie bisognose del territorio. Infine, entra in campo l'ex sindaco Angelo Sbrocca. Un pacchetto di 678mila euro, con le opere stradali di via Saba e via Ungaretti a Colle della Torre e oneri a scomputo di via Mar Mediterraneo da convertire in aiuti alle imprese del territorio, nell'ultima specifica quelle di rango turistico-commerciale. Vedremo cosa dirà la maggioranza.