L'esperto dell'Oms: «Non so se il Molise potrà riaprire prima della Lombardia»

TERMOLI. Il 4 Maggio, data fissata come inizio della fase 2 è vicina: si allentano le restrizioni, sarà possibile uscire di casa sempre con l’obbligo di indossare le mascherine far visita ai parenti, ci si potrà muovere nella propria Regione solo per comprovate esigenze lavorative e di necessità, fuori dalla propria Regione resteranno i limiti previsti nella fase precedente.

Chi ha più di 37,5°C di febbre sarà invece obbligato a rimanere a casa.

L’autocertificazione sarà ancora necessaria e lo sarà finché gli spostamenti saranno limitati e consentiti solo in determinate circostanze.

Sono ancora vietati assembramenti, potranno riaprire giardini, parchi e ville, cui si potrà accedere mantenendo le distanze di sicurezza e salvo che i sindaci non ne decidano la chiusura.

La data del 4 maggio non indica un ritorno alla normalità come quella di tre mesi fa questo deve essere chiaro a tutti.

Il Molise è l’ultima regione nel bollettino diramato ieri dalla Protezione Civile questo fa tirare un sospiro di sollievo e fa intravedere la luce ai cittadini molisani, a confermarlo il bollettino dell’Asrem diramato stamattina pieno di speranza e ottimismo: zero contagi e aumentano i guariti.

A spegnere l’entusiasmo e a far ripiombare nell’angoscia di tanti sono state le parole di Ranieri Guerra, Direttore Vicario Oms ospite ieri sera nella trasmissione “Otto e mezzo” condotto da Lilli Gruber in onda su La7 : "C'è un punto cruciale nella riapertura regionale modulata. Io non so se il Molise potrà aprire prima della Lombardia. Con un numero di casi inferiore alla Lombardia, c'è però un numero di persone molto suscettibili. Il virus ha circolato di meno quindi le comunità sono più suscettibili. E’ probabile che ci sia un numero di persone contagiate e persone immuni al virus molto più elevato in Lombardia che in altre regioni".

I cittadini sono bombardati da mesi ormai da pareri discordanti giornalmente e non sanno più a chi dover credere.

Possiamo solo appellarci al buon senso dei cittadini molisani di non percepire la data del 4 Maggio come un “tana libera tutti” in primis per tutelare noi stessi e i nostri cari, per rispetto ai tanti operatori sanitari che da mesi stanno lavorando senza sosta e anche ai tanti commercianti che non hanno potuto riaprire le loro attività: se tutti facciamo la nostra parte e ci atteniamo alle regole possiamo fare in modo che la curva dei contagi non risalga e l’economia possa ripartire.