Donne dem: «Riapriamo gli asili, anche per creare lavoro!»

TERMOLI. «Riapriamo gli asili, anche per creare lavoro!»

Questa è la proposta che il gruppo delle DONNE DEM di TERMOLI fa al Sindaco Roberti e all’amministrazione comunale della Città nella giornata della Festa del Lavoro Gentile Sindaco, si sta sviluppando in questi giorni nell’ambito della Conferenza nazionale delle Donne PD un intenso ed interessante dibattito sulla riapertura dei servizi educativi per l’infanzia, che vede intrecciarsi proposte concrete per la riapertura degli asili, come quella avanzata ieri dal Vice ministro dell’istruzione Anna Ascani.

Indubbiamente l’idea stessa di riattivare il servizio 0-6 anni genera una diffusa preoccupazione in ordine alle ricadute di natura sanitaria che potrebbero derivarne. Tuttavia non devono sfuggire due considerazioni emerse dal dibattito politico, scientifico e culturale nazionale. La prima è quella che la maggioranza dei quattro milioni e mezzo di Italiani che torneranno al lavoro lunedì 4 maggio sarà costituita da cittadini di sesso maschile, poiché l’interruzione dei servizi per l’infanzia ha costretto moltissime donne lavoratrici al congedo parentale e ad occuparsi in via esclusiva dei figli. La seconda che la maggior parte dei contagi è avvenuta proprio nell’ambito dei nuclei familiari, laddove non si osservano le norme di distanziamento sociale che costituiscono il principale mezzo di difesa dal contagio. È possibile riattivare il servizio 0-6 anni a Termoli, anche nella forma di CENTRI ESTIVI, per i mesi di giugno, luglio e agosto? Noi crediamo di sì, e vediamo perché. Cominciamo dalle sedi: la sede di via Montecarlo e quella di via Volturno ci sembrano le più adeguate. Spazi esterni: entrambe sono dotate di giardino. Quella di Via Volturno potrebbe addirittura sconfinare nell’attiguo giardino della scola dell’infanzia statale.

Ciò consentirebbe di svolgere la maggior parte delle attività all’aria aperta, in clima ventilato, sfavorevole al virus. Accessibilità: le due sedi sono handicap friendly, dotate di rampe di accesso. Setting: ogni aula costituisce un microcosmo chiuso nel quale ad un educatore sono affidati fino a quattro o cinque bambini, in ragione dell’età, senza contaminazioni tra gruppi diversi. Anche l’accesso all’aula è indipendente, avvenendo dall’esterno. Mensa: il cibo va consegnato in porzioni sigillate. Formazione: a tutti gli operatori e gli educatori va rilasciata una formazione specifica sulle misure di contenimento del contagio e sulle procedure igienico-sanitarie. Procedure igenico-sanitarie: gli educatori e gli operatori si sottopongono a test sierologici e a tamponi periodici. Tutti indossano mascherine certificate. I bambini più grandicelli indossano le mascherine cosiddette “chirurgiche”. Vediamo che molti già lo fanno, proprio a Termoli. Le sedi son dotate di dispositivi di distribuzione di soluzioni per la disinfezione delle mani e di termometri scanner per la rilevazione della temperatura. Gli ambienti sono sanificati con cadenza periodica e le superfici quotidianamente, prima e dopo le attività educative. Articolazione: il servizio può essere articolato per fasce orarie e su più giorni a settimana, comunque in forma flessibile, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, sopratutto nel momento della ripresa delle attività commerciali, che avrà luogo il primo giugno. Questa è la nostra proposta per Termoli, che sposa indicazioni che provengono dalle amministrazioni regionali e comunali di tutta Italia. Noi tuttavia ci poniamo anche un altro, fondamentale obiettivo: far ripartire l’economia creando lavoro. Si dà la possibilità alle donne di accedere ad un servizio qualificato e controllato di accudimento dei propri figli. Si ricreano tutti quei posti di lavoro per gli educatori e gli operatori del SETTORE UNEBA, che è tra i più vessati dalla disoccupazione da pandemia. Buon Primo Maggio!