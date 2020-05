«Accogliere il malcontento dei cittadini non è certo da intendere come polemica»

CAMPOMARINO. Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle replica all'assessore all'Ambiente Antonio Saburro.

«Accogliere il malcontento dei cittadini non è certo da intendere come una “polemica”, eppure questo concetto dovrebbe essere ben chiaro ad un amministratore! Dalle esternazioni dell’Assessore Saburro si deduce di no... L’etica del gruppo MoVimento 5 Stelle Campomarino è proprio portare la voce del cittadino nelle istituzioni. Le mirabolanti teorie messe in piedi dall’Assessore Saburro, relative al ritiro dei rifiuti plastici, lasciano davvero senza parole!



Il mastello è il contenitore fornito dalla ditta appaltatrice Giuliani Environment come da capitolato e ci teniamo a ricordare all’Assessore Saburro che:

•sono a carico della ditta appaltatrice la fornitura dei sacchi, garantendo all’utenza la disponibilità in maniera continuativa per l’intero periodo contrattuale!

•Ed è sempre cura della ditta appaltatrice provvedere affinché nella fase di raccolta e di trasporto dei rifiuti, gli stessi non cadano residui lungo le strade, se questo avvenisse è sempre la ditta appaltatrice che è obbligata a rimuovere immediatamente qualunque residuo!



L’Assessore Saburro dovrebbe porre la sua attenzione sull’adempimento contrattuale con la Giuliani Environment, piuttosto che mettere i cittadini nelle condizioni di affrontare spese non previste, inutili e ben lontane dal concetto di ecosostenibilità.



Per quanto riguarda la “sicurezza sanitaria degli operatori”, quest’ultima dovrebbe esser garantita a priori dalle norme igieniche e di sicurezza dettate dalla ditta appaltatrice, la quale dovrebbe fornire ai suoi dipendenti l’attrezzatura necessaria affinché vengano rispettate tali norme.



Facciamo notare all’Assessore Saburro che se ha tanto a cuore la sicurezza sanitaria, avrebbe dovuto provvedere repentinamente anche a fare le dovute comunicazioni alla ditta Giuliani, riguardo i soggetti che nelle settimane scorse sono tornate dalle zone rosse (autodenunciandosi agli amministratori) e che si sono messe in auto-quarantena, dato che, in questi casi, il conferimento dei rifiuti ha un protocollo ben diverso, ma questo non è successo. Assessore Saburro cerchi di fare gli interessi dei contribuenti e non ne faccia una questione personale».