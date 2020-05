TERMOLI. Repetita iuvant, dicevano i latini. «Oggi Primo maggio spegniamo l’Italia per difendere il nostro lavoro Questa sera dalle 21:30 alle 21:40 le partite iva dell’Ho.re.ca e di tutto l'indotto, spegneranno le luci delle proprie case in tutta Italia.

Un gesto semplice ma potentissimo, per manifestare contro chi - con scelte scellerate - sta oscurando le nostre aziende.

L’ennesimo atto per far ascoltare le proposte degli Italiani che lavorano e che amano il proprio paese. Ribadiamo con un gesto pacifico, quanto il nostro settore sia in difficoltà e quanto il comparto dell'ospitalità sia il motore dell'economia italiana.

Un gesto carico di “valore” contro chi prova a metterci in ombra, rischiando di far chiudere per sempre le nostre attività a causa di misure economiche inefficaci. Un gesto che vuole parlare al Governo (ancora una volta) perché se fallisce il nostro settore, l'Italia si spegne!

Anche i locali termolesi aderiscono all'iniziativa "al buio" del Movimento italiano dell'ospitalità.