TERMOLI. Il Molise esiste o no? Il Molise resiste? Beh, a volte può succedere di essere al centro di scomode e opinabili dichiarazioni, come emerso nel corso dell’ultima puntata del programma condotto da Paolo Del Debbio, Diritto e Rovesco, allorquando il Governatore ligure Toti, che tenta di scalare la politica nazionale con un proprio movimento nell’alveo del centrodestra, ma rimane nei sondaggi inchiodato a un prefisso telefonico, prova a ridicolizzare la nostra costa, definendone i 34 km di costa (non 37) alla stregua di un laghetto oppure un fiumiciattolo.

Lo afferma citando l’amico Toma, nella diatriba sulla riapertura delle spiagge o meno.

Beh, caro Toti, la invitiamo a conoscere la nostra regione e la esigua e stretta via litoranea, per scoprirne bellezze e suggestioni, comprese tra Saccione e Trigno, non sono fiumiciattoli, ma la conoscenza geografica del presidente della Regione Liguria forse è naufragata a Portofino.

L’Italia è diversa, per fortuna, e noi non scambieremmo mai il nostro mare col vostro, la somma delle diversità è un valore aggiunto, sottratto solo dalle provocazioni sterili al pesto.