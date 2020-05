TERMOLI. Festa dei lavoratori dedicata a marittimi e comandanti: sirene di solidarietà a Termoli seguita anche in diretta Facebook su Termolionline.

Il porto di Termoli è avvolto in un silenzio surreale durante la mattina del 1 maggio: i pescherecci sono tutti allineati, ormeggiati con forza alle corde. A bordo una, due persone, in solenne attesa che la motovedetta della Guardia Costiera dia loro il via. Poco prima della 12 la quiete di un soleggiato venerdì termolese viene rotta dalle sirene provenienti dalle motovedette del corpo della Capitaneria di Porto: in pochi secondi si uniscono le sirene di bordo dei pescherecci e delle navi passeggeri e mercantili. Tutti uniti, in un unico suono, per festeggiare il giorno dedicato ai Lavoratori.

Un primo maggio diverso, che costringe le città e le persone a fermarsi, a riflettere ed a prendersi un attimo di pausa dalla quotidianità a cui sono state abituate. Una routine che anche i marittimi hanno dovuto mettere in pausa, pur essendo una delle categorie a fornire il maggior contributo alla vita economica e sociale del pianeta. È a loro che è stata dedicata questa iniziativa, promossa dall’Ics (International Chamber of Shipping - Organizzazione Mondiale dello Shipping) che ha coinvolto le navi attraccate in tutto il Mondo. Un gesto simbolico per sottolineare la vicinanza al mondo dello shipping e a tutti i lavoratori del mare che svolgono un lavoro duro e impegnativo a sostegno del Paese.

«A tutti loro che trascorrono la propria vita lontano dagli affetti, in questi giorni così difficili, va il nostro pensiero, la nostra vicinanza», Con queste parole il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, ha voluto esprimere la solidarietà di tutti gli uomini e le donne della Guardia Costiera agli equipaggi delle navi mercantili che, soprattutto in questo difficile periodo, sono costretti a lunghe permanenze a bordo.