Polemica di plastica, Saburro: «Il Movimento 5 Stelle arriva tardi»

CAMPOMARINO. Primo Maggio con un nuovo botta e risposta, e ora siamo 2-2, tra il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle e l’assessore all’Ambiente Antonio Saburro, che rintuzza il nuovo affondo pentastellato avvenuto di mattina. Il tema è sempre quello della plastica.

«Apprezzabile il vostro interesse per la nostracomunità, peccato che quanto da voi affermato arriva in ritardo, perché il tutto è stato già chiarito da chi di dovere. Forse se seguiste con più continuità e magari anche con maggior spirito di collaborazione, e senza vedere sempre il male, raggiungereste migliori risultati e anche più considerazione da parte del sottoscritto e del popolo di Campomarino. Peccato anche che a livello nazionale il vostro Movimento chiede unità in questo periodo particolare (cosa che condivido) per poi fare cose diverse a livello periferico.

Due possono essere le motivazioni secondo il mio modesto parere, o non seguite la linea del Movimento o il Movimento si muove in funzione del ruolo che ricopre (se maggioranza o minoranza). Insieme alla struttura settore ambiente ho sempre attivato tutto quello che ci stava da attivare, e abbiamo sempre contestato tutto quello che ci stava da contestare, ma dando anche meriti alla ditta quando si è trattato di dare meriti (come i risultati raggiunti in pochi mesi sia in termini di pulizia che di percentuale della differenziata).

Anche nel caso del problema da voi portato a nostra conoscenza per mezzo Pec (problema che già conoscevamo a dir la verità) ci siamo attivati subito per la verifica del caso ed abbiamo avuto la risposta che dovevamo avere. La mia persona, come sempre direi, resta a disposizione di tutti voi per i chiarimenti sull'attività che svolge a servizio di questa splendida comunità. Certo, sono stato anch’io consigliere di minoranza e il vostro attacco è legittimo, magari sarebbe opportuno da parte vostra seguire con più attenzione e costanza il lavoro che svolgo, anche per evitare brutte figure e magari conquistare una fetta più ampia di consensi. Buon Primo maggio».