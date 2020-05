Io scelgo Termoli, dalle 18.30 il programma dedicato a esercenti e imprenditori

TERMOLI. Sempre alle 18.30, un nuovo appuntamento in diretta su Termolionline, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale Youtube: si tratta della seconda puntata del programma “Io scelgo Termoli”, che ha a cuore la nostra città e le centinaia di attività commerciali che in essa operano.

Avviene nel giorno in cui qualcuno da lontano, il Governatore ligure Toti, ha scatenato una bufera con improvvide dichiarazioni televisive sul Molise e le sue spiagge e nel black-out dimostrativo del mondo dell’ospitalità.

Insomma, non c’è due senza tre e vi invitiamo a seguirla, poiché avremo modo di trattare anche le tematiche relative al Primo Maggio, calate sul nostro territorio.

Termolionline, come ha dimostrato il recente flash mob di martedì scorso, sotto le insegne di RisorgiamoItalia, è in prima linea accanto agli operatori che stanno vivendo un periodo tremendo e noi vogliamo sostenerle, dando loro uno spazio per farsi conoscere meglio.

Oltre al consueto collegamento col sindaco Francesco Roberti, per apprendere dalla sua viva voce le ultime novità verso la Fase 2, ospiti stavolta sono gli imprenditori Claudio Recchi, Loris Giorgetta, Giuseppe Del Grande, Alessandro Gargiulo e la segretaria generale della Uil Molise Tecla Boccardo.

Il motto del programma è “Siamo di Termoli e ne siamo orgogliosi”. Vogliamo che tutti i termolesi, in primis coloro i quali non sono stati colpiti dalla guerra in corso, come dipendenti o impiegati pubblici e pensionati, possano fare proprio il nostro slogan: “Io scelgo Termoli”.

Questo è lo spirito con cui rinnoviamo questo appuntamento di Termolionline.

Vi aspettiamo alle 18.30 su Termolionline, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale Youtube.