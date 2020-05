Verso la Fase 2, «Ma noi motociclisti rientriamo negli sport individuali?»

TERMOLI. Il 4 maggio si avvicina e tra le categorie di persone che brancolano ancora nel buio di permessi e possibilità da cogliere o negate ci sono i motociclisti. Due, nelle ultime ore, i centauri che ci hanno scritto per porre in evidenza la loro situazione.

«Sono un cittadino residente - scrive Gianbattista Angelicola - a Termoli, ho sentito che lo sport individualee passeggiata è consentito... Io parlo per me, ma credo che anche gli altri gli farebbe piacere, noi motociclisti, abbiamo tuta, sotto-casco, casco, guanti, distanza di sicurezza e tutto l'occorrente, perché non possiamo uscire in moto almeno nella stessa regione? Noi paghiamo bollo assicurazione e tutto, e dobbiamo stare fermi, per quale motivo? Però sport con bici e corsette si possono fare, non è una cosa giusta.

Bene spero che si potrebbe fare qualcosa riguardo a questo punto, e un altro punto riguarda la pesca amatoriale e sportiva se si può fare, spero che anche voi come giornalisti potete aiutarci a farci sentire e chiedere aiuto espiegazioni al sindaco ed a altre cariche regionali, la pesca e la moto sono cose che ci aiutano a rilassare, scaricare la tensione, lo stress e tutto... E a livello di sicurezza siamo individuali non facciamo assembramento, quando già normalmente abbiamo delle distanze».

Stessa istanza da Francesco Sassano.

«Nelle varie interviste e nei vari video-comunicati del sindaco non ho sentito mai menzionare/accennare alla categoria di chi possiede una moto.

La mia domanda é questa: rispettando tutte le regole di sicurezza imposte dalla malattia e usando tutti i Dpi del caso, è possibile farsi dei giri con la moto (soli) senza mai fermarsi dove c'è altra gente? Inoltre il casco integrale potrebbe essere un Dpi? Ad ogni modo c’è un regolamento in merito?»