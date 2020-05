TERMOLI. Sabato di lunghe code fuori da Poste e supermercati dopo il ponte del primo maggio.

Il ponte del primo maggio non ha mostrato i suoi effetti solo sui divieti di assembramenti e gite fuori porta, ma anche sulle dispense dei termolesi: la chiusura delle Poste e dei supermercati, sancita dall’ordinanza comunale per la Festa dei Lavoratori, ha fatto sì che questa mattina, sabato 2 maggio, i cittadini si siano riversati nei centri commerciali per acquistare cibo e bevande per riempire gli scaffali ormai vuoti delle proprie abitazioni.

La situazione è uguale praticamente in ogni zona della città: dalle grandi catene di alimentari, passando per i discount, fino ai negozi per la cura e l’igiene della casa e della persona, nessuno è immune dall’effetto code per gli acquisti. Lunghissime code si sono registrate all’esterno dei locali, dove l’ingresso contingentato è stato seguito maniacalmente grazie alla presenza, tra le porte delle varie strutture, di addetti alla sicurezza e commessi che si sono occupati di evitare affollamenti all’interno delle attività, permettendo l’entrata di poche persone per volta.

Diversi i minuti di attesa registrati, soprattutto all’esterno delle Poste di via Martiri della Resistenza dove la lunga coda umana ha raggiunto l’esterno ed il parcheggio del centro commerciale attiguo. File silenziose e rispettose, sia per ciò che riguarda la distanza sociale che per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale: mascherine a coprire bocca e naso, in alcuni casi anche i guanti, i clienti si sono attrezzati con carrelli o grandi buste per affrontare la spesa per il fine settimana.

Tantissimi i rinunciatari che, scoraggiati dalle lunghe attese, hanno deciso di andare via e tentare la fortuna in un orario differente da quello considerato di punta: le file, infatti, si sono protratte per diverse ore anche in virtù delle offerte vantaggiose che terminano alla fine di questa settimana e di cui molti hanno approfittato.