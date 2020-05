Infermiera assunta da poco positiva al San Timoteo, sanificato il reparto di Medicina

TERMOLI. Un altro contagio a Termoli, stavolta al reparto di Medicina generale dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Una infermiera assunta da pochi giorni e venuta a lavorare da fuori regione con 3 tamponi negativi è risultata positiva al Covid nella notte. E’ asintomatica e ha sempre usato nei 3 giorni di presenza in reparto i Dispositivi di sicurezza, per cui c’è un clima di cautela ma nessun allarmismo in viale San Francesco.

Il reparto per il momento, peraltro già saturo, è stato bloccato nei ricoveri per la dovuta sanificazione. Il bollettino di aggiornamento dell'Asrem è previsto alle 18.

Inoltre, c'è stata una riunione per valutare il trasferimento di tutti i pazienti ricoverati in medicina, che sono prevalentemente anziani con situazioni cliniche compromesse, nel reparto di Urologia.