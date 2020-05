Domenica 3 maggio l'accoglienza silenziosa di San Primiano, compatrono di Larino

LARINO. A Larino, il 3 maggio di ogni anno (con esclusione dell’attuale per comprensibili motivi), si rinnova il rito legato alla festosa “accoglienza” del simulacro di San Primiano, Compatrono della città e della diocesi.

La statua del primo dei tre Martiri Larinesi viene prelevata (quest’anno in forma strettamente privata) dal tempio omonimo, di cui farò cenno più avanti, e condotta processionalmente in cattedrale dove, tre giorni dopo (il 6) ha inizio il novenario. Il corteo è preceduto da centinaia di fanciulli con i caratteristici “Palii”, consistenti in lunghe aste di legno sulla cui sommità sono posti drappi multicolori e multiformi, finemente lavorati, per indicare il trionfo della fede ottenuto con il sacrificio della vita.

Da non confondere questa cerimonia, anche se molto sentita dai fedeli larinesi, con quella dei giorni 15 e 16 successivi, in cui si celebra la festa vera e propria (il “dies natalis”) dei Santi Martiri Larinesi.

La processione del 3 maggio risale, probabilmente, agli anni Sessanta dell’Ottocento quando ebbero inizio i particolari riti liturgici legati alla festività del “Legno della Croce”. Nelle prime ore del mattino di quel giorno e fino all’epoca dell’episcopato larinese di mons. Micci (anni Sessanta del Novecento), il Capitolo cattedrale si recava, in processione, nella chiesa dedicata alla “Madonna della Croce” (quella dei Cappuccini). Giunti all’incrocio con l’attuale Viale G. Cesare, si distaccava una parte allo scopo di prelevare l’immagine di San Primiano. Dopo alcune ore, i due cortei si ricongiungevano nello stesso luogo per il ritorno in cattedrale.

Accennavo alla chiesa, abituale dimora della statua di San Primiano, dalla prima metà dell’Ottocento chiusa dal cimitero omonimo. Sorge, dagli albori del XVIII secolo, accanto ai resti della basilica paleocristiana e precisamente sull’area dove, tra l’VIII ed il X secolo, fu eretto il monastero benedettino, successivamente assorbito dall’Ordine di Malta.

Le foto (Studio Pilone) ritraggono due fasi del corteo processionale di un 3 maggio degli anni Quaranta, ovviamente del Novecento.

Giuseppe Mammarella