TERMOLI. A Termoli, dal 1984, è presente la Croce Rossa Italiana, operativa con le sue due delegazioni: Area 1, sita in via Amalfi e Area 2, ad inclusione sociale, sita in piazza Olimpia.

La responsabile dell’Area 2, Anna Lucia Presutto e tutte le volontarie, sono sempre a disposizione degli assistiti e di tutti coloro che in questo periodo così difficile hanno bisogno di aiuto.

La Croce Rossa a Termoli ha un raggio d’azione esteso che richiede un impegno non indifferente da parte delle volontarie e, soprattutto in questi ultimi mesi in cui il numero degli indigenti è aumentato, si è rivelato prezioso il solerte aiuto dei volontari dell’Area 1.

L’Agea, normalmente, provvede a rifornirci di derrate alimentari, ma in un momento di tale emergenza, non è sufficiente, perché sono aumentati i casi di malessere e di disagio sociale. Fortunatamente, in nostro aiuto sono scesi in campo privati ed associazioni locali: una di queste, che desidera mantenere l’anonimato, ha donato alimenti per un importo di 250 euro (pelati, legumi in scatola, tonno, biscotti, pastina per bambini); il sig. Nibaldi Livio, marito di una nostra socia, ha regalato alle famiglie assistite un gran numero di colombe pasquali; Tommaso Freda presidente del Lions Club Termoli Host ed i suoi soci hanno donato circa 2000 euro tra pasta “La Molisana”, pelati, legumi in scatola, ceci secchi, tonno, farina e zucchero; Il proprietario di Unigross, il sig. Massullo, ci ha rifornito di intimo per adulti e bambini per un ammontare di 500 euro; il proprietario del supermercato Decò, da sempre generoso e attento alle nostre problematiche, anche questa volta è venuto in nostro aiuto donandoci pacchi dipasta e confezioni di biscotti.

Tali donazioni hanno suscitato in tutte noi volontarie grande commozione e tanta riconoscenza; molte volte, infatti, la nostra autotassazione non basta a soddisfare i bisogni dei 1.500 assistiti a cui si è aggiunto, in questo momento così delicato, un gran numero di occasionali.

Sapere che abbiamo maggiori disponibilità ci rende felici, per questo ringraziamo di cuore i volontari dell’Area 1 e tutti coloro sopra menzionati che, con il loro contributo stanno alleviando le sofferenze di tante famiglie sfortunate.

Grazie e ancora grazie,

la responsabile Anna Lucia Presutto e le volontarie dell’Area 2.