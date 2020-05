Vietri ospedale Covid a Larino, Florenzano e Toma dicono no a Giustini

LARINO. Nei giorni scorsi la notizia dell’Ospedale “Vietri” di Larino quale Centro Covid regionale e, addirittura, quale possibile Istituto di riferimento interregionale per le malattie infettive ha visto l’approvazione da più parti politiche, istituzionali e sociali. Il Commissario alla Sanità Giustini ha proposto tale soluzione, che era stata già avanzata in precedenza da alcuni esponenti politici ed è in linea con la tesi anche del Ministro della Salute, al tavolo permanente per la gestione della pandemia nel Molise che la ha approvata. L’approvazione da parte della Task force non ha però tenuto conto di un aspetto più che importante nella fattibilità della trasformazione del “Vietri” in centro Covid: la mancanza dei fondi per la necessaria trasformazione del nosocomio larinese. Ed infatti, sia il Governatore Toma che il manager Asrem Florenzano hanno constatato l’impossibilità, a breve, di attuare tale trasformazione per la mancanza dei necessari reparti di supporto, tra cui la rianimazione, e la difficile realizzabilità del progetto nell’immediato a causa della mancanza dei fondi necessari.



Intanto l’Asrem ha già da qualche giorno aumentato il numero di tamponi processati e implementato l’attività dei laboratori. Sono, inoltre, in arrivo nuovi macchinari che daranno la possibilità di aumentare ancora tale numero dando così la possibilità di un controllo maggiore e più frequente per quelle categorie di persone, tra i quali medici e operatori sanitari in genere, che ogni giorno sono ad un rischio contagio molto alto. Infatti oggi, nell’ambito dei controlli che l’Asrem fa sui propri dipendenti tenendo conto di una dettagliata tabella di valutazione del rischio contagio, una infermiera in servizio presso il reparto di Medicina del “San Timoteo” di Termoli è risultata positiva. Questo ha comportato la necessaria sanificazione del reparto e i tamponi a tappeto su tutte le persone venute a contatto con la stessa.