Florenzano chiede e Toma dispone: resta in emergenza Covid l'assistenza sanitaria

CAMPOBASSO. Il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano chiede a Toma di rinviare l’allentamento delle misure del lock-down in materia sanitaria.

Da qui scatta la nuova ordinanza del Governatore molisano.

VISTO l’art. 32 della Costituzione; VISTO lo Statuto della Regione Molise; PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 e in particolare l’art. 2, comma 1, e l’allegato 3 nella parte in cui individuano le attività produttive industriali e commerciali consentite con decorrenza dal 4 maggio 2018; RILEVATO che tra le attività consentite vi rientrano anche tutte quelle relative alla “assistenza sanitaria”; LETTA la relazione dell’ASREM, sottoscritta dal Direttore Generale e dal Direttore Sanitario, avente ad oggetto “Richiesta rinvio allentamento lockdown: trasmissione relazione”, pervenuta a mezzo pec in data 2 maggio 2020; EVIDENZIATO che nella suindicata relazione in riferimento all’incidenza della ripresa delle attività produttive sul rischio di diffusione del contagio da COVID 19 nel territorio regionale “si rappresenta la necessità che tale ripresa sia caratterizzata da step graduali e progressivi di implementazione delle attività sanitarie, tali da consentire un efficace monitoraggio real time degli effetti sul SSR” e si individuano, in una logica di contemperamento tra i contrapposti interessi pubblici, le attività sanitarie che possono essere già riavviate nel periodo di vigenza del DPCM del 26 aprile 2020; CONSIDERATO che le valutazioni tecnico-sanitarie operate dall’ASREM, in quanto unico organismo tecnico in materia di prevenzione, rendono obbligatoria da parte dell’autorità preposta l’adozione di misure conformi a quelle suggerite dalla medesima struttura sanitaria; RITENUTO che, pertanto, le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate giustificano l’adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA Articolo 1 1. Sono sospese nell’intero territorio regionale le attività di assistenza sanitaria erogata dalle strutture pubbliche e private ad eccezione di: a) ricoveri in regime di urgenza; b) ricoveri elettivi oncologici; c) ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità A (come definita dal PNLG 209-2021 di cui all’intesa Stato regioni 21.02.2019); d) ricoveri per riabilitazione ospedaliera ed extraospedaliera acuta e post-acuta; e) le seguenti attività ambulatoriali: 1) richieste di esami o visite in classi di priorità U (Urgenti) e B (Brevi); 2) prestazioni onco-ematologiche; 3) prestazioni indispensabili così individuate dallo specialista di riferimento, comprese quelle in ADI; 4) dialitiche; 5) controlli chirurgici e ortopedici post-operatori; 6) terapia del dolore; 7) attività di pre-ospedalizzazione per interventi di Classe A; 8) prestazioni dei servizi area salute mentale nell’età adulta e dell’età evolutiva, e quelle dei SERD; 9) prelievi ambulatoriali con carattere d’urgenza e le prestazioni TAO; 10) le vaccinazioni secondo calendario nazionale vigente; 11) le attività connesse con la donazione di sangue. Articolo 2 1. Si raccomanda alle strutture sanitarie regionali di limitare al massimo le prestazioni riguardanti utenti provenienti da altre regioni, se procrastinabili senza nocumento per il paziente. Articolo 3 1. La presente ordinanza entra in vigore in data 4 maggio 2020 ed ha efficacia fino al 17 maggio 2020. 2. Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è punito con le sanzioni e le modalità di cui all’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.