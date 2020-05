TERMOLI. Anche col nostro zampino e col gancio di chi ci ha dato una mano per proporre i video termolesi de “L’Italia si Spegne”, del movimento #RisorgiamoItalia, venerdì scorso, le immagini di Termoli al buio sono state inserite nel collage nazionale che ha proposto numerose e prestigiose località aderenti all’iniziativa.

Per questa ragione, «L'associazione dei ristoratori del gruppo movimento ospitalità Molise ringrazia la testata giornalistica Termolionline per aver sostenuto in data 28 aprile l'iniziativa delflash mob "locali aperti " con filmati, testimonianze e videointerviste a supporto di tutti i ristoratorie di tutte le famiglie coinvoltee il 1° Maggio con l'iniziativa "luci spente", grazie per esserci stati vicini e aver lottato con noi con grande professionalità e rispetto. Un ringraziamento va sicuramente anche alsindaco Roberti per la disponibilità dimostrata in data 29 aprile per la consegna delle chiavi dei vari locali della città ,grazie per il sostegno in questo periodo difficile per la nostra città».