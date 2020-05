TERMOLI. Un’iniziativa tutta virtuale, quella delle donne del coro “Punto di valore” che il giorno 1 maggio 2020 hanno presentato in anteprima, sulla pagina Youtube dell’Associazione Punto di valore, il video dell’Hallelujah di Leonard Cohen.

Significativo l’incipit della performance corale: i volti delle ventuno coriste coperti da una mascherina che viene tolta conun gesto volutamente simbolico a dimostrazione che, al di là del momento storico, la musica continua ad esserci e a voler trasmettere un forte messaggio di speranza eresilienza.

Parallelamente alla realizzazione del video la nascita del sito, uno per tutti i cori: bambini, ragazze e donne,

risultato del lavoro sinergico di uno staff di ragazze e donne che, barcamenandosi tra gli impegni di studio e di lavoro, ha creato un luogo virtuale dall’impatto graficogradevole e con un contenuto di storie e immagini ricco di significato. L’Associazione culturale “Punto di valore” non intende fermarsi qui e prevede altri eventi, supportata non solo dall’ottimo riscontro avuto con l’evento realizzato dal coro Donne ma anche dai successi del video “Se telefonando” del coro ragazze e “O surdato innamurato” eseguito dai bambini e dall’orchestra. Perché finché c’è musica, c’è un’umanità che non si arrende.