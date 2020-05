Il coronavirus in dialetto termolese nello storico magazine di Rai Uno "Tv7"

TERMOLI. Sicuramente non è cosa da tutti i giorni vedere il proprio volto nella controcopertina dello storico settimanale d'informazione del TG1, "TV7", con un video dove recito un breve inciso in dialetto termolese, una sorta di messaggio di speranza per la ripartenza di quelle categorie di lavoratori falcidiati da questo contagio.

Come si può vedere sono stati tanti i messaggi in questo senso, fatti da ogni regione italiana che, come recitava lo stesso slogan del servizio, incitano l'Italia a ripartire.

Tutto ciò è stato possibile grazie all'insegnante Lucrezia Longhi che aveva richiesto la nostra collaborazione e il mio direttore Emanuele Bracone ha pensato alle mie origini termolesi per farmi fare questo mini video con la raccomandazione di lanciare appunto un messaggio di speranza nel nostro dialetto.

La cosa certamente mi ha fatto piacere e la soddisfazione la allargo anche al giornale per cui lavoro da anni - Termolionline - e alla mia redazione, dall'editore Montuori al direttore e tutti i colleghi.