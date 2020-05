TERMOLI. Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli operativi nel pomeriggio in via Venezia. Sono dovuti intervenire, su segnalazione dei residenti, dopo che il vento degli ultimi giorni ha prima indebolito e poi fatto cadere a terra un ramo di grosse proporzioni. Per fortuna, in quel frangente non transitava nessuno, né pedoni e tanto meno veicoli. Gli uomini del 115 hanno messo in sicurezza l'albero, rimuovendo il ramo dalla sede stradale. Sul posto, per disciplinare la circolazione, anche la Polizia locale di Termoli.