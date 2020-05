Sospensione delle attività sanitarie in Molise, Florenzano risponde ai "privati"

CAMPOBASSO. In risposta alla non condivisibilità espressa dall’Aiop Molise sull’ordinanza n. 27/2020 emanata dal governatore Toma e che, di fatto, proroga la sospensione delle attività sanitarie, comprese quelle ambulatoriali, eccetto le prestazioni sanitarie urgenti, il Direttore Generale Asrem Oreste Florenzano ne spiega le motivazioni.

“In relazione alle misure prese sulla sanità, volevamo precisare che il nostro è un atteggiamento prudenziale in quanto come tutti sapete se il valore del contagio tende ad aumentare, adesso è R0=0,063 se arriva ad 1 si torna in fase 1, quindi noi vorremmo garantire uno step sulla riapertura monitorando almeno per la prima settimana quello che avverrà a seguito del rientro in circolazione di tante persone. Si tratta di una misura prudenziale che serve a garantire i servizi sanitari ed a scongiurare un nuovo lock-down”.

Il manager Asrem aggiunge che “la possibile insorgenza di nuovi cluster in ambito sanitario è ancora più pericoloso di quello che potrebbe accadere poi per altri aspetti. La nostra è una semplice valutazione del dato epidemiologico visto non nel computo dei casi ma nell’analisi strutturale di come si è svolta e di come si sta svolgendo l’epidemia anche e soprattutto in virtù del possibile rientro di persone da altre zone d’Italia. E’ vero che si devono segnalare ma potrebbe anche accadere, come è già accaduto con il primo rientro, che ci sia un numero di persone che non si segnalino e che, quindi, non vanno in quarantena e che quindi poi creare ulteriori problemi”.