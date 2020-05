“Fase 2” e rischio di false ripartenze

TERMOLI. Per la “fase 2” - cioè l’uscita dalle restrizioni sociali conseguenti alla pandemia di covid-19 - il 26 aprile la Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato un decreto che fissa regole e tempi comuni a tutte le regioni italiane. A complemento di tale decreto, il 30 aprile il Ministero della salute ha pubblicato un decreto in cui l’allentamento delle restrizioni è condizionato da tre vincoli: «uno stretto monitoraggio dell’andamento della trasmissione del virus sul territorio nazionale»; «il grado di preparedness (mancanza di prontezza, ndr) e tenuta del sistema sanitario»; «la costante e tempestiva alimentazione dei flussi informativi». In pratica, il Governo – condizionato dalle fortissime pressioni a favore di uno “sblocco” ampio ed indifferenziato, esercitate dalla Confindustria e, a mio avviso paradossalmente, dai presidenti delle regioni più colpite – ha adottato (con il decreto Conte) da un lato regole comuni a tutte le regioni e province autonome, dall’altro (con il decreto Speranza) si è riservato di differenziarle, a seconda dell’evoluzione locale della pandemia.



La mediazione adottata dal Governo tra sblocco differenziato ed indifferenziato rischia però di generare false ripartenze e di penalizzare i territori dove le restrizioni potrebbero essere meno rigide già da adesso. In Italia la pandemia ha avuto e sta tuttora avendo una diffusione estremamente differenziata. Considerando il dato più significativo ed affidabile di tutti, che è il numero di decessi con covid-19 ogni 100.000 abitanti, tenuto conto di due fattori, i decessi totali fino al 1° maggio e la tendenza più recente, data dai decessi nella settimana dal 25 aprile al 1° maggio, possiamo inquadrare le regioni in tre gruppi epidemici radicalmente diversi: grave, importante e modesto.

Del gruppo epidemico “grave” fanno parte Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna e provincia autonoma di Trento, che nell’ultima settimana hanno fatto registrare tra 9,2 decessi ogni 100.000 abitanti (Piemonte) e 6,2 (Emilia-Romagna); riguardo alla mortalità complessiva, in questo gruppo la Lombardia ha il triste record nazionale di 137,8 decessi ogni 100.000 abitanti, mentre il Piemonte ha raggiunto 71,1 casi ogni 100.000 abitanti.

Il gruppo “importante” include Marche, provincia autonoma di Bolzano, Veneto, Abruzzo, Friuli V.G. e Toscana, dove nell’ultima settimana i decessi ogni 100.000 abitanti variano tra un massimo di 4,8 (Veneto) ed un minimo di 2,8 (P. A. Bolzano); complessivamente questo gruppo ha subito un massimo di 59,7 decessi ogni 100.000 abitanti (Marche) ed un minimo di 22,9 (Toscana).

Infine il gruppo dove l’impatto del covid-19 è stato “modesto”, che annovera Puglia, Lazio, Umbria, Sardegna, Molise, Campania, Sicilia, Calabria e Basilicata, dove i defunti ogni 100.000 abitanti nell’ultima settimana sono compresi tra 1,7 (Lazio) e 0,2 (Basilicata); i decessi totali ogni 100.000 abitanti sono stati al massimo 10,4 (Puglia) ed al minimo 4,4 (Basilicata e Calabria).

I numeri dicono che la diffusione del virus è stata ed è ben diversa nei tre gruppi epidemici indicati. Secondo logica, le restrizioni dovrebbero essere allentate prima ed in maniera più ampia dove il virus è stato ed è meno presente, invece c’è chi sostiene addirittura il contrario, asserendo che nelle zone più colpite si sarebbe realizzata la cosiddetta “immunità di gregge”, ipotesi questa che non sta né in cielo né in terra, perché per ottenerla gli anticorpi dovrebbero essere presenti nel 95% della popolazione.

La decisione del Governo di adottare per la “fase 2” regole e tempi uniformi in tutta Italia non rispetta l’evidenza dei dati epidemiologici, con probabili ricadute negative: (1) le regioni dove covid-19 si è manifestato in modo “modesto” devono subire un ritardo nella ripartenza; (2) nelle regioni dove il virus ha colpito in modo “grave” si rischia una nuova fiammata di contagi e di decessi.