TERMOLI. La tanto agognata fase 2 è ufficialmente partita e l’Italia si è rimessa in marcia per tentare di recuperare il tempo perso durante la quarantena, resa obbligatoria per arginare il rischio contagi da Covid-19. Seppure l’emergenza sanitaria sia tuttora in corso, la riprova si ha nei dati forniti quotidianamente dalla Protezione Civile, il mondo dell’imprenditoria è tornato in pista tra mille difficoltà e con delle restrizioni che mai, prima d’ora, erano state valutate: oltre ai dispositivi di protezione individuale (principalmente guanti e mascherine, oltre alla distanza sociale e, in qualche caso, il plexiglass), si riparte con orari dimezzati e personale ridotto all’osso.



A Termoli, così come a Campomarino e nel resto della regione, hanno riaperto i bar, ma solo per ciò che concerne l’asporto ed alcune attività che prima erano rimaste chiuse, malgrado la possibilità di riaprire ad aprile per la vendita dei beni indicati dal decreto. La città bassomolisana si è svegliata in un clima ormai estivo, con il sole alto nel cielo e la calura tipica delle giornate di giugno: in tanti si sono riversati sui Lungomari per camminare, andare in bici con i propri figli, correre o passeggiare con il proprio amico peloso al seguito ed il via vai di auto ha invaso le vie del centro che, fino a meno di ventiquattrore fa, erano deserte.

Corso Nazionale si è animato, le panchine occupate hanno fatto da sfondo ad una città che prova a ripartire, i posti auto del centro sono tutti occupati, malgrado da oggi ricominci anche la sosta a pagamento e nei bar c’è una lunga fila di persone, pazientemente in attesa del caffè da asporto: «Tornare a lavoro? Un’emozione unica – commentano i titolari de La casa dei dolci ‘79 Degnovivo – Proviamo a ripartire con l’asporto e vediamo come va». Dello stesso avviso anche la barista del Micro Bar: «Mi è mancato essere qui, contavo i giorni che mancavano al 4 maggio sul calendario». La segnaletica, ben visibile anche dall’esterno, invita i clienti a mantenere la distanza di almeno un metro dal bancone e gli uni dagli altri e, nel bar che sorge su Piazza Monumento, assume un carattere goliardico: “Stiamo un po’ più attenti e sto virus lo mettiamo sotto i piedi”, “Ci voleva un virus per prendere un caffè in pace”, sono solo alcune delle scritte che contornano il bancone e l’angolo cassa.

I tavolini e le sedie sono off-limits, bloccate dal nastro bianco e rosso per evitare assembramenti sia all’esterno che all’interno dei bar, i dispenser di gel igienizzanti per le mani fanno bella mostra di sé, occupando un posto di rilievo nella routine dei termolesi. Le mascherine coprono più di metà volto, lasciando scoperti solo gli occhi, ma la gioia di tornare dietro il bancone è palpabile: «Buongiorno, buona giornata, grazie». Tre semplici parole, accompagnate da un sorriso nascosto dalle mascherine, che accolgono i clienti, ansiosi di poter consumare un caffè in auto prima di recarsi a lavoro o a fare la spesa.

Folla anche nei centri di articoli per la casa, vestiario e scarpe per bambini che hanno riaperto oggi, seppur con dei limiti sostanziali. Nei locali, recentemente sanificati, restano chiusi molti reparti tra cui teleria per la casa, abbigliamento e scarpe per adulti, influendo pesantemente sugli incassi: «Abbiamo trascorso momenti drammatici, soprattutto le prime due settimane dove non c’erano notizie circa gli ammortizzatori sociali messi in campo dal Governo – racconta il gestore di Me.Ca. Poce – Per fortuna è stata attivata la cassa integrazione, anche se non è ancora stata erogata. Abbiamo spostato tutta la merce destinata ai bambini in un unico locale per poter riaprire oggi». L’abbigliamento resta il reparto più sofferente a causa delle restrizioni sulla vendita e del ciclo di collezioni: «La collezione primavera, arrivata poco prima del lockdown, è rimasta esposta nel locale chiuso – conferma ancora il titolare di Me.Ca. Poce – Grazie al clima benevolo i clienti valutano la possibilità, non appena sarà consentito riaprire a pieno ritmo, di acquistare merce estiva. Non interessa più il cento grammi o la giacca di jeans».

L’orologio corre veloce e non lascia scampo: saranno due settimane decisive che sanciranno la possibilità di tornare alla vita di tutti i giorni, seppure le restrizioni saranno sempre presenti, con la riapertura di comparti tutt’oggi ancora chiusi (ristoranti e parrucchieri in primis) ed una lenta rinascita, con l’onnipresente spettro del virus a scandire le nostre giornate. Ora, più che mai, è importante mantenere le distanze sociali, utilizzare i dispositivi di protezione individuale e limitare i contatti, anche se fa male.