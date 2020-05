TERMOLI. Operazioni di pulizia sul lungomare Nord e nel parco "Girolamo Lapenna".

In vista dell’attesa riapertura prevista per la giornata odierna, grazie alla costante sinergia con il Sindaco Francesco Roberti, l’Assessorato all’Ambiente ed il Dirigente Silvestro Belpulsi, la Rieco Sud ha effettuato nei giorni scorsi un accurata pulizia di Via Cristoforo Colombo, meglio conosciuto come lungomare Nord e del parco Girolamo Lapenna.

Queste zone poco frequentate nelle ultime settimane, a causa delle restrizioni da Covid-19, sono state ripulite da fogliame ed accumuli di sabbia derivanti dal mal tempo della stagione invernale.

Una pulizia che sul lungomare Nord è stata realizzata dalla rotonda del Mistral fino alla Torretta, quindi anche per via Amerigo Vespucci, grande soddisfazione espressa dal Direttore della Rieco Sud Angelo Di Campli e dai balneatori che in questi giorni sono al lavoro nei rispettivi lidi per lavori di manutenzione e preparazione in vista della stagione balneare che si preannuncia incerta come non mai.