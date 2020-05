TERMOLI. Tra i settori più delicati della fase 2 sicuramente ci sono i trasporti pubblici. Mezzi che prima dell'emergenza Covid-19 erano abituati a trasportare persone anche accalcate, ora devono rispettare norme rigorose, imposte dal Governo, dalla Regione Molise e dalla stessa azienda, la Gtm a Termoli.

In ripresa l'affluenza, visto che ora si può uscire gradatamente di più, anche se il personale rimane a rotazione in cassa integrazione. In Molise sono coperte solo le cosiddette fasce di garanzia, mattino, pranzo, riavvio pomeridiano e sera.

Autobus che sono stati organizzati per far sedere le persone in moto alternato e far rispettare così il proverbiale distanziamento sociale, panacea di tutti i mali da coronavirus.

Fino ad ora nessun tipo di problema dall'utenza, che certo non è quella di una metropoli, ma pare che tutti abbiano davvero capito l'importanza della partita che stiamo giocando. Ricordiamo che è obbligatorio indossare i Dpi e le mascherine, altrimenti non si sale. Inoltre, igienizzanti su tutte le circolari.