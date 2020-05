TERMOLI. Buone notizie sul fronte Covid-19 sia in Molise che a Termoli. Il Governatore Toma nell’intervento in Consiglio regionale e il direttore dell’Asrem Oreste Florenzano nei canali ufficiali, hanno reso noto che non ci sono più degenti in terapia intensiva, l’ultimo rimasto da alcuni giorni nel reparto di rianimazione è stato dimesso in mattinata.

Intanto, oltre ai contagi zero, ieri, uno dei medici contagiati nelle ultime settimane, una dottoressa umbra che lavora nel reparto di Chirurgia generale dell’ospedale San Timoteo ha avuto finalmente il doppio tampone negativo ed è stata quindi inserita ufficialmente nella casistica dei guariti. Ma nel presidio ospedaliero di viale San Francesco ora l’attenzione è tutta rivolta all’esito dei tamponi effettuati a personale e degenti dell’unità operativa di Medicina generale, che a causa della positività di una infermiera assunta solo pochi giorni prima, proveniente dall’ospedale Sacco di Milano, ha visto il blocco dei ricoveri e l’immediata sanificazione. Oggi ci sarà il risultato dei tamponi.