TERMOLI. Nuovo fronte polemico del centrosinistra dem di Termoli, che sferza così il centrodestra regionale e locale: «Toma si dimentica del mare e Roberti che fa?»

«Siamo finalmente entrati nella fase 2 e siamo ormai a ridosso della stagione estiva. Il presidente Toma ha rilasciato ordinanze specifiche su caccia pesca e agricoltura ma nulla ha detto su quali debbano essere le linee guida da adottare per il turismo costiero: fondamentale per l'economia della nostra regione.

Mentre in questi giorni vediamo i sindaci di altre città costiere battersi per il rilancio del turismo balneare, il sindaco Roberti tace. Il Centro Sinistra di Termoli convoca una conferenza stampa domani mercoledì 6 maggio alle ore 18.30 in collegamento da remoto in diretta Fb dalla pagina Centro Sinistra Termoli, per trattare dell’argomento. Il Centrosinistra di Termoli (Pd, Vota per Te, Donne Dem, Italia in Comune)».