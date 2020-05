TERMOLI. Con l’avvio della “Fase Due” dell’emergenza Coronavirus-Covid19 il Comune di Termoli ha provveduto alla riapertura di alcuni cantieri dove sono ripresi i lavori. Si tratta delle zone di Corso Umberto I e di via Mario Milano dove in questi giorni sono in corso interventi sulla rete del gas e la relativa messa in sicurezza degli impianti. Al termine dei lavori si procederà con la sistemazione di tutta la zona e l’asfaltatura delle strade. Successivamente saranno interessate agli interventi tutte le altre zone del centro cittadino.