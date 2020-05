«Adesso è ora di fare i test sierologici anche all'ospedale di Termoli»

TERMOLI. «Adesso è ora di fare i test sierologici Sars-cov2 anche all'ospedale di Termoli».

Lo chiede il patologo clinico e dipendente Asrem Giancarlo Totaro. «Adesso, nella fase II, è arrivato l'irrevocabile momento di fare i test su sangue anche all'ospedale diTermoli, si rivolge allo scopo un accorato appello al direttore generale e al direttore sanitario Scafarto di prendere la decisione di merito. In Lombardia ormai si fanno anche a chi dona il sangue, nelle cliniche anche Irccs sparse in tutta Italia fanno altrettanto con ottimi riscontri con i successivi tamponi). Covid-19, la differenza tra il prima e adesso?

La differenza si chiama tampone. E' sulla diagnostica e la medicina territoriale (come già sostenuto da tempo) che si può affrontare con successo questa battaglia epidemiologica.

Alcune battaglie, le più cruente si sono e si stanno combattendo in ospedale, ma la guerra si vince sul territorio (vedi tamponi e diagnostica anticorpale).

Si veda il caso del reparto di medicina a Termoli dove appena individuata una operatrice positiva al Coronavirus è stato fatto il tampone e con immediatezza è stata allontanata dal servizio.

Tutti gli altri tamponi fatti al personale e degenti, eseguiti altrettanto tempestivamente, sono al momento risultati negativi.

In un passato molto recente, essendo la paziente "una portatrice asintomatica", avrebbe contagiato un gran numero di persone in reparto che a loro volta avrebbero fatto altrettanto dentro e fuori dell'ospedale.

Quindi se si somma al tampone la migliorata conoscenza dellaCovid-19, le misure di igiene e distanziamento, la migliorata strutturazione del Servizio sanitario regionale e Ssn, il miglior approccio terapeutico, ci sono tutti i presupposti per guardare con pizzico di ottimismo il futuro.

Ora però per aggredire e anticipare il virus sarebbe veramente opportuno fare quei test su sangue che hanno una accertata attendibilità, possibilmente a “tutti”, per verificare la siero prevalenza della intera popolazione (oltre quelli di screening a campione -sesso, età, professione previsti dallo stato) e anche il laboratorio di Termoli deve essere messo in grado di fare questi test meccanizzati in grandi numeri con una oculata programmazione e non in auto prescrizione».