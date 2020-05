LARINO. Un flash mob che non finisce mai quello a sostegno della riapertura dell’ospedale Vietri di Larino. Lunedì sera la solidarietà è provenuta anche dalla Sardegna. Per merito di Patrizia Zancheddu. «La lotta per la difesa degli ospedali pubblici in Sardegna, rimasta inascoltata da chi governa la Sardegna e dai governi che si alternano a Roma, si unisce alla lotta portata avanti in numerosi territori italiani per fermare la chiusura degli ospedali pubblici e per il ripristino del sistema sanitario pubblico che tuteli il diritto inalienabile di ogni cittadino all'accesso alle cure gratuite e di qualità. Contro ogni forma di privatizzazione, manifestiamo il sostegno e la solidarietà agli amici in lotta per la riapertura dell'ospedale Vietri in Molise». Una affermazione della Rete Sarda Difesa Sanità Pubblica. Annarita De Notariis del comitato Basso Molise per il Bene Comune, ha così commentato anche questa adesione. «Felici per la partecipazionenon solo dei larinati ma di molti molisani, abbiamo ricevuto centinaia di foto con le lenzuola bianche.

Anche il forum in difesa della sanità pubblica molisanaha dato il suo contributo. Andiamoavanti insieme Forum, comitato basso Molise per il bene comune e il civico frentano, continuare a difendere il Molise e quel che rimane della nostra sanitàèun dovere imprescindibile.

L 'idea di un centro specialistico in basso Molise ci fa sperare e devono sperare tutti i molisani perché l’emergenza non è finita e continuerà il suo cammino.

Riteniamo che i commissari abbiano moralmente compreso che il Vietri può essere riutilizzati nel migliore dei modi, un centro cosìcome illustrato da Giustini non solo ci ridàsicurezza ma sicuramente saràvolano per l’intera economia del Molise. Un centro interregionale di malattie infettive porta ricerca e collaborazione con le università e poi non cura solo il coronavirus ma molte altre patologie infettive, la pandemia ha messo a nudo i tagli della sanità pubblica in tutta Italia e ha preoccupato maggiormente il sud ed il nostro Molise. Ci affidiamoall’indirizzo del governo che prevede la nascita di centri specializzati e supponiamo i sindacati affinchési facciano al più presto assunzioni.

Una cosa ci chiediamo, se il finanziamento per il Vietri non intacca le risorse regionali sulla sanità molisana ma prevede un diverso percorso, perché c'è tanto ostruzionismo da parte dell’Asrem? Sappiamo sperare e se il governo ci premierà tutto il Molise potrà fare sogni tranquilli, alla prossima!»