Cassonetti stracolmi in via Isole Baleari Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Mercoledì 6 maggio: via Isole Baleari, scempio intorno ai cassonetti della raccolta differenziata.

In un contesto di Fase 2, ma con l’emergenza Covid-19 ancora ben radicata nella nostra società, c’è chi invece di attenersi alle norme igieniche dimentica la civiltà a casa e conferisce rifiuti in ordine sparso.

Contenitori persino squarciati, posti dinanzi a un’attività commerciale, che in rispetto ai Dpcm, osserva scrupolosamente tutte le norme in vigore.

Una incongruenza clamorosa.

Ancora una volta c’è chi conferma di avere la testa come vuoto a perdere.

Un invito alla Rieco Sud a rimuovere i rifiuti e sistemare i cassonetti, alla Polizia locale per controllare che i cittadini non facciano come vogliono.