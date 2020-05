Vertice Giustini-Florenzano: fumata nera sul centro Covid al Vietri di Larino

CAMPOBASSO. Il “Vietri” di Larino non sarà centro Covid né pare ci siano le possibilità per poterlo trasformare in un Istituto interregionale di Malattie infettive.



Nel vertice tra il Commissario ad acta della sanità molisana Giustini e il Direttore Generale Florenzano tenutosi ieri nella sede regionale di Via Genova a Campobasso, sono state effettuate osservazioni di tipo prettamente tecnico e alla fine le ragioni già anticipate, nei giorni scorsi, dal manager Florenzano hanno trovato accoglimento anche da parte del Commissario.

Le motivazioni principali che hanno portato a tale scelta sono da individuare principalmente nelle necessità che un centro covid richiede quali i reparti di radiologia, terapia intensiva e laboratorio analisi. Reparti assolutamente necessari e che, richiedono un ampio dispendio di fondi per la realizzazione.

E’ anche vero che i fondi non sono regionali ma dello Stato solo che dovrà essere poi a totale carico finanziario dell’Asrem il mantenimento della struttura e la gestione della stessa. Da considerare anche che un centro Covid ha bisogno di un numero abbastanza elevato di personale medico, sanitario e di altro personale impiegato nei vari servizi presenti in qualsiasi altra struttura sanitaria.

Da una valutazione anche sull’attuale situazione finanziaria dell’Azienda Sanitaria Regionale che, al momento, ha un deficit in bilancio di oltre 100milioni di euro, si è ritenuto impossibile per ora caricare Asrem di ulteriori costi.

Pertanto in via definitiva sia il Commissario che il manager Florenzano hanno convenuto che questa possibilità al momento venisse accantonata. A maggior ragione tenendo conto che la eventuale trasformazione del “Vietri” in centro covid non possa comunque essere immediata e, quindi, di difficile ausilio al momento in questa situazione di emergenza.

Per quanto concerne le altre ipotesi che sono state proposte da più parti al fine di trovare un modo per poter utilizzare la struttura ospedaliera di Larino, dal vertice di ieri a Campobasso è emerso che, come da piano regionale emergenziale, il “Vietri” avrà una sua dimensione NO – Covid.

Per poter realizzare l’Istituto interregionale di Malattie Infettive, non avendo la Regione Molise in numeri richiesta dal Decreto Ministeriale 70/2015 per poterne istituire uno regionale, è necessaria la cooperazione con una Regione confinante. Ma tutte le regioni confinanti hanno già un Istituto di Malattie infettive e, pertanto, manca la fattiva possibilità di poterlo realizzare secondo le limitazioni ed i vincoli disposti dal decreto.

Al vaglio anche la possibilità di far diventare il “Vietri” un istituto di ricerca IRCSS, ma in questo caso dipende in maniera totale dal Ministero e non da Asrem che non ha alcun potere decisionale sugli istituti di ricerca.

Florenzano ha anche reso noto che con il Commissario c’è stata la possibilità di chiarirsi in merito ad alcune affermazioni poco chiare sulla gestione della emergenza che, anche Giustini ha ritenuto svolta nel migliore dei modi e che Asrem ha fatto un ottimo lavoro.

Il Cardarelli di Campobasso continua ad essere centro Hub Covid-19, tutte le attività ambulatoriali sono al momento bloccate in tutta la regione per motivi di prevenzione in queste prime settimane di fase 2 dell’emergenza e, come spiega Florenzano, “in queste settimane di emergenza c’è stata solo una minima flessione dell’attività chirurgica nel presidio ospedaliero del capoluogo ove sono presenti i casi Covid”.

Il manager Asrem, infine, si dice soddisfatto dell’incontro con il commissario ad acta della sanità molisana Giustini, e anticipa che “sono al vaglio di Asrem ulteriori soluzioni in questa fase 2 con una maggiore divisione strutturale dei percorsi covid presso il “Cardarelli” di Campobasso”. Si tratterebbe di soluzioni che andrebbero ad eliminare il problema, esistente nel centro Hub regionale, di non avere alcuni reparti disponibili per i no covid.