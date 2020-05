​Covid-19, per Iss in Molise indice di contagio più alto: R0 supera media nazionale

TERMOLI. In Molise l’indice di contagio da Covid-19 è il più alto d’Italia, anche se i positivi sono stazionari: a darne notizia è il quotidiano nazionale ‘Il Corriere della Sera’ che ha analizzato i dati delle regioni forniti dall’Istituto Superiore della sanità e che, attraverso un grafico pubblicato questa mattina, mercoledì 6 maggio, mostra quanto l’indice di trasmissibilità del Covid-19 sia alto nella nostra regione. Il R0, in Molise, raggiunge quota 0,84, ben al di sopra della media nazionale che si attesta su uno 0,75. A seguire ci sono Puglia (0,78), Piemonte (0,75) ed Emilia Romagna (0,72). La più virtuosa, almeno per il momento, sembra essere l’Umbria che si attesta a 0,19, ben al di sotto della soglia ipotizzata per un ritorno alla mobilità nazionale (0,2).



Ma cos’è l’indice R0 e quali le conseguenze sulla nostra regione? «L'R0 è un parametro complesso che misura la potenziale trasmissibilità di una malattia – scrive Gianfranco Totaro, Presidente del sindacato Fimmg-118 – È veramente incredibile e sorprendente, secondo i dati lombardi, che il Molise abbia l'R0 più alto di Italia a 0,84 addirittura più alto della media nazionale che è 0,75. Secondo questi dati il Molise avrebbe una potenzialità di trasmissione del virus più alta in Italia».

In poche parole il parametro misura la trasmissibilità del virus: se è pari a 2, per fare un esempio, significa che un malato, in media, può arrivare ad infettare due persone. Più è basso il numero, maggiore è la possibilità di contenere l’epidemia. Malgrado l’indice molisano superi di gran lunga la media nazionale, non bisogna preoccuparsi: «La cosa non deve allarmare più di tanto perché le potenzialità del contagio è dovuta alla scarsa diffusione che si è avuta in questa prima fase dell'epidemia ed è comunque al di sotto del valore 1 come nel resto della nazione», ha aggiunto Totaro.

Segnali positivi arrivano sia dai dati sui positivi nella nostra regione, raccolti e diffusi dalla Protezione Civile Nazionale che fino a ieri contava 301 contagiati (il più basso d’Italia e fermo così da 3 giorni), sia dall’Azienda Sanitaria che tiene sotto controllo la situazione. «Il 24 aprile – fa sapere l’Asrem - R0 era 0,63 poi è arrivato a 0,84 nei giorni a seguire. L’aumento del valore da 0,63 a 0,84 è dovuto al fatto che nei giorni scorsi ci siano stati dei contagi non facenti parte di cluster noti, ma soggetti positivi slegati da questi cluster ben definiti e questo ne ha fatto salire il valore che ha quale variabile anche la tipologia dei casi dei nuovi positivi».

Gli scienziati dell’Istituto Superiore della Sanità, precisano che nella fase 2 sarebbe più corretto analizzare l’indice Rt, ovvero la misurazione dell’R0 nel tempo, ovvero durante il lockdown. A confermare la teoria sono gli epidemiologi, tra cui Alessandro Vespignani, che al Corriere della Sera spiegano di come i dati tengano conto del numero di tamponi effettuati «più se ne fanno, più il margine di errore diminuisce», ma non comprenda gli asintomatici. Inoltre, secondo quanto riportato dal quotidiano nazionale, sarebbe «difficile far arrivare il dato a zero, ma si può tenere sotto controllo». Tutto ciò, quindi, non deve spostare l’attenzione sulla pericolosità del virus e non deve in alcun modo influire sul rispetto delle restrizioni e dei dispositivi di sicurezza per limitare il contagio. Più ci si attiene scrupolosamente alle regole, prima ci sarà consentito di tornare a muoverci anche lungo il territorio italiano.