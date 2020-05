Visto dall’altra parte: pandemia, mister decreto e diritti dei cittadini

TERMOLI. Quando si esprimano delle opinioni, fàtue quanto si voglia, nessuno può avere la pretesa di detenere la verità in tasca. Però, con riferimento al caso che ci occupa, riteniamo - come dimostrano alcune vicende accadute di recente in Europa (Polonia, Ungheria) - che la pandemia in corso sembrerebbe avere offerto utili sponde a determinate tentazioni autoritarie. Per quanto concerne il ‘Caso Italia’, c’è chi ipotizza che sarebbe in atto il tentativo di abusare dei poteri che (peraltro casualmente) ci si ritrova ad esercitare. Insomma resterebbe in piedi un problema politico che, ad avviso di tanti interpreti pessimisti, concernerebbe le apparenti propensioni autoritarie (magari non volute coscientemente) di chi è insediato al vertice dell'Esecutivo.

Qualcuno ha lumeggiato, in proposito, quanto condizioni, in tal senso, la presenza di esponenti del M5s che teorizzano, ‘ore rotundo’, il superamento della Repubblica parlamentare, predicando opzioni a favore di una inèdita Repubblica della rete in cui la rappresentanza rimanga sostituita dalla presenza, sempre via rete, dei cittadini. Quasi a volere confermare tale ipòtesi, quale logico corollario, dallo stesso settore sono intervenuti: 1) la richiesta di introduzione del vincolo di mandato; 2) l'obbligo imposto agli uomini politici (parlamentari, consiglieri delle Regioni e comunali) di soggiacere all’esborso di una somma nel caso di disobbedienza dimostrata ai precetti dettati da un vertice autonominatosi senza alcun supporto democratico (Grillo & Casaleggio). Quel che stupisce è che di tali fatti non ci si occupi a sufficienza, quasi che certi valori costituzionali fossero oramai mantenuti sotto traccia, addirittura assopiti ed in via di vilipéndio, come non mai.

Una delle ragioni canoniche delle illegittimità presidenziali è costituita dall'incompetenza. Il termine ha, naturalmente, natura tecnica e concerne la titolarità del potere del soggetto che lo esercita. In questo senso, essendo stati emanati alcuni decreti dall’attuale Presidente del Consiglio dei ministri per disciplinare materie pertinenti alla sfera legislativa esercitabile dal Governo esclusivamente per il tràmite di decreti-legge (da convertire entro 60 gg.) o mediante decreto legislativo emanato con decreto del Presidente della Repubblica (adottato secondo i principi stabiliti in una delega votata dai due rami del Parlamento), il ‘premier’ avrebbe esercitato – secondo preclari esperti del diritto amministrativo - funzioni e poteri che non gli competevano. Di qui la sua ‘incompetenza’. Insomma, a certi livelli, è convinzione diffusa che Giuseppe Conte (forzando la prassi, il galateo costituzionale e gli obblighi derivanti dal giuramento pronunciato dinnanzi a Mattarella) abbia scelto di governare mediante il ricorso sistematico ai decreti del Presidente del consiglio, ritenuti da molti interpreti (Cassese, ed altri) illegittimi, irrispettosi nei confronti del Capo dello Stato e lesivi del ruolo del Parlamento.

Il succitato prof. Cassese, docente di alto bordo, ritiene che ci sia stata un'espropriazione dei poteri del Presidente della Repubblica nel senso che chi non ne aveva il potere ha esercitato una supplenza che non gli competeva. Ma fermiamoci qui, trattandosi di fatti su cui non si può sorvolare soprattutto perché vertono su questioni di diritto costituzionale riverberantisi sui diritti dei cittadini. E’ vero che su certi argomenti non si può essere indifferenti, ma comunque occorrono precisioni, anche lessicali. Torniamo, perciò, a bomba; e confermiamo: la gravità della pandemia ha indotto la Presidenza del consiglio (che, nella fattispecie ha dimostrato un'assenza totale di sensibilità e di rispetto costituzionale) a prendere misure che incidevano (ed incidono) – checché se ne dica - sulla libertà personale dei cittadini con uno strumento inidoneo allo scopo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (d.p.c.m.). E se qualcuno sostiene che il ‘premier’ Conte non poteva fare altrimenti, intende accreditare qualcosa di inesatto. Difatti l’ordinamento amministrativo dispone di uno strumento, classico, idoneo ed altrettanto veloce: il decreto-legge, i cui effetti perdurano per 60 gg per finire, entro tale lasso di tempo, all’attenzione delle Camere per approvare la conversione in legge. Più democratici di così si muore, e questo è il solo ed unico succo in discussione.

Claudio de Luca