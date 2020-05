ROMA. Giusy Occhionero, deputata molisana di Italia Viva, torna ad occuparsi delle strutture educative paritarie dopo aver raccolto il grido di preoccupazione degli istituti del Basso Molise e interroga, con un interrogazione a risposta immediata in diretta televisiva, la Ministra Azzolina. Il prossimo decreto che stanzia 55 miliardi di euro è l'occasione d'oro per aiutare le strutture paritarie a superare le difficoltà subite per il Covid-19 soprattutto per la sospensione dei pagamenti delle rette.