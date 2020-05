​Covid-19, la solitudine condivisa in un condominio: piccoli gesti contro l’isolamento

TERMOLI. L’iconica frase ‘Andrà tutto bene’, divenuta un hashtag sui principali social e tradotta in tutto il mondo, è nata durante la pandemia da Covid-19 che ha costretto l’umanità a fermarsi: dall’Italia, agli Usa, alla Cina, nessuno è immune. I cittadini sono rimasti chiusi in casa, anche se la fase 2 ha consentito la riapertura di numerose attività ed il ritorno a lavoro delle persone, in un isolamento dilagante che, molto spesso, ha avuto dei risvolti negativi anche sulla psiche.



Una solitudine che si è fatta più pesante in seguito all’impossibilità di potersi incontrare di persona e condividere gioie e dolori della quotidianità per alleggerire lo spirito. Questo, però, non ha fermato l’umanità che, tra i suoi capisaldi, conserva ancora la necessità di intrattenere rapporti con i suoi simili: e così, dopo il caffè tra vicini di balcone, la Pasquetta con il brindisi a distanza assieme al vicinato, in un condominio di Termoli si supera il difficile momento con piccoli gesti quotidiani. Succede in Contrada Porticone dove i vicini si sono organizzati per regalarsi piccoli momenti di gioia, sempre mantenendo le distanze: libri lasciati dinanzi la porta di casa del vicino, o in una busta davanti al garage ed ancora frutta fresca appena raccolta ed impacchettata per donarla al dirimpettaio.

Doni silenziosi ed anonimi: nessun biglietto o dedica, a parlare è il grande cuore dei condomini che sembra dire ‘Mi prendo cura di te, spero che tu stia bene’. Il pacco sospeso è divenuto il train d’union tra tutti i cittadini che abitano nello stesso stabile, un momento di distrazione dalla difficile realtà che stiamo affrontando, da condividere assieme a chi è fisicamente più vicino. Un ritorno al passato, quando i rapporti tra i dirimpettai erano alla base delle giornate, scambiandosi lo zucchero, il sale, il caffè o semplicemente il buongiorno e che, nel corso degli anni, è stato trascurato a causa della severa routine che ci ha risucchiati nel suo vortice.