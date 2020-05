Turismo balneare ed economia costiera, la ricetta del Centrosinistra dem

TERMOLI. La conferenza stampa del Centrosinistra di Termoli, che si è tenuta oggi pomeriggio in diretta sulla pagina Facebook, ha voluto richiamare l’attenzione sull’emergenza rappresentata dall’approssimarsi della stagione estiva e “dall’assenza di programmazione politica e di strategie di breve e medio periodo sulle impresebalneari e sulla Costa dei delfini, vero gioiello del turismo costieroe della regione Molise.”

Proposte concrete e che possano fornire spunti utili per il turismo estivo, vitale per la cittadina stessa peri pubblici servizi e l’indotto che genera.

“Abbiamo apprezzato l’operato della Giunta regionale che con le due ordinanze 21 e 25 ha mostrato attenzione per le attività agricole destinate all’autoconsumo familiare e per le la caccia e la pesca come diritto inviolabile dell’individuo. Osserviamo che in tutto il territorio nazionale si è aperto un interessante ed acceso dibattito politico sull’opportunità di riaprire i lidie le spiagge libere e sulle cautele da adottare per favorire il turismo balneare, che è un turismo di prossimità, ovvero il turismo di elezione dell’estate 2020.Dobbiamo però propendere atto che di questo dibattito non c’è traccia né a livello regionale, né nella programmazione dell’amministrazione comunale” queste sono state le parole di Maria Chimisso, commissario del Circolo Pd di Termoli.

E rivolgendo il suo pensiero ai cittadini termolesi molisani e ai tanti provenienti dalle regioni limitrofe che ogni e state giungono in città, certa che saprebbero mostrare grande responsabilità.

Altro punto su cui si è soffermati è stata la questione delle spiagge libere, un tema che a livello nazionale è stato già dibattuto per evitare che quest’estate diventi un’estate per soli “ricchi”

sul tema s’espressa Nicoletta Bartollino delegata donne dem: “Bisognerà individuare innanzitutto la capacità di carico di ogni singola spiaggia per evitare assembramenti e seguire una adeguata logica di distanziamento sociale che abbiamo già imparato a praticare durante il lockdown. in altre zone costiere d’Italia hanno avanzato delle idee un esempio installare delle piccole zone chiamate “isole attrezzate” dove sono previste docce, bidoni dell’immondizia differenziata per rendere la spiaggia pulita a coscienza del bagnante.”

A tutela dei proprietari degli stabilimenti balneari è intervenuto Giorgio De Luca coordinatore cittadino di Italia in Comune: “Gli stabilimenti balneari non sono un tipo d’attivitàa cui basta rialzare la saracinesca per ripartire.

E’ vero che per certe misure, come la sistemazione di ombrelloni per il distanziamento, bisognerà aspettare decisioni del governo nazionale, ma appena saranno rese note le linee guida è fondamentale farsi trovare altresì pronti.

Questi imprenditori dovranno munirsi di macchine per la sanificazione, guanti e mascherine, materiale informativo.

Si può pensare a dei finanziamenti anche a fondo perduto anche per queste attività. E non dimentichiamoci dei bambini:difficilmente una mamma può costringere i figli a restare sulla sdraio o in braccio.”

Manuela Vigilante ed Oscar Scurti consiglieri comunali di minoranza Pd chiedono che ci siano interventi puntuali ed urgenti per tutelare il turismo balneare: dai buoni vacanza regionali “La Regione, in sostanza, dovrebbe pagare una parte della vacanza ai turisti residenti, garantendo - al contempo - un'iniezione di liquidità alle imprese del comparto, ha spiegato il consigliere Oscar Scurti alla sosta gratuita negli stalli blu in determinate fasce orarie da adottare sul lungomare nord e sud.

“Noi del centrosinistra vogliamo rivolgere un invito al sindaco affinché si attivi per sollecitare il presidente della regione Molise ad assumere tutte le iniziativi possibili per salvaguardare e favorire il rilancio della filiera turistica della costa,come stanno facendo altri sindaci costieri italiani che sono intervenuti a livello regionale sulla questione, perché attenti al territorio e al suo sviluppo economico.”