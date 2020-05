Incidente in viale Padre Pio, 41enne al Pronto soccorso

TERMOLI. Ambulanza del 118 coi volontari della Misericordia di Termoli e Polizia locale impegnati in viale Padre Pio per un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto un 41enne alla guida di un motociclo. R. D. M. è rimasto ferito con una lesione al bacino e trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 19.30.