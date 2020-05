Stasera occhi al cielo per la "Superluna dei Fiori"

TERMOLI. A circa un mese di distanza dall’evento astronomico di aprile arriva l’ultimo appuntamento con la Superluna del 2020 soprannominata anche “Luna dei Fiori”, non è certo una rarità, ma quella di maggio ha qualcosa di davvero speciale, perché il cielo ci regalerà anche uno sciame di stelle cadenti.

Il suggestivo nome "Luna dei Fiori” le è stato attribuito dai nativi americani, e in particolare dalla tribù degli Algonchini che abitavano gli attuali Usa nord-orientali, che già in epoche lontane, avevano notato come la fioritura di anemoni, campanule, violette e altre specie di fiori coincidesse proprio con il plenilunio di maggio.

Il satellite della Terra raggiungerà la pienezza alle 12.45, tuttavia a quell'ora non sarà visibile dall'Italia, dovremo attendere il suo sorgere, che avverrà alle 20.20, sperando in un cielo sereno, limpido e senza nuvole.

A quell’ora la Luna si troverà a una distanza ridotta di 361.184 chilometri dalla Terra, apparirà così più grande e luminosa del solito e per questo motivo è chiamata “Superluna” e la luce riflessa sulle molteplici varietà di fiori colorati di questo periodo ha fatto sì che prendesse questo nome tanto romantico.

L'orario in cui vedremo spuntare il disco lunare all'orizzonte (a Est, come tutti i pleniluni) varia in base alla posizione geografica.

Partecipare a questo straordinario spettacolo è possibile anche rimanendo comodamente a casa, attraverso una diretta streaming a partire dalle 20.30 di questa sera, infatti, grazie al progetto Virtual Telescope, di cui è responsabile scientifico l’astrofisico Gianluca Masi, si potrà ammirare il cielo anche a distanza.

Non si tratta dell'unico fenomeno celeste in programma per questa notte perché, nonostante la Luna piena, sarà possibile osservare anche le stelle cadenti prodotte dallo sciame delle Eta Aquaridi, generato dai residui della cometa di Halley.



Dunque occhi al cielo: la natura si sta risvegliando dal suo lungo letargo, e noi, assieme a lei, dobbiamo immaginare questa Fase 2 come una sorta di ritorno alla vita, di rinascita.