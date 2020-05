in riproduzione ora

TERMOLI. Figlio d’arte musicale, col papà maestro di tromba, vive a Termoli da circa 3 anni. Parliamo del direttore d’orchestra e pianista Domenico Lombardi, un maestro dei due mondi, se possiamo così definirlo, visto che ha svolto la sua carriera tra Europa e Sudamerica, Italia e Venezuela.

Due anni fa salì alla ribalta anche per la decisione di rientrare a Caracas, nonostante il periodo molto complicato vissuto nel Paese sudamericano.

Ha dedicato nel 2000 anche un inno a Termoli, che vi proponiamo, su sua indicazione in questo momento, come gesto di fratellanza musicale per i concittadini termolesi ed italiani nel mondo, soprattutto italo-venezuelani.

Nel corso della sua carriera ha fondato l’orchestra Rossini, a Termoli, e curato la crescita artistica dei ragazzi del Conservatorio 'Simon Bolivar' di Caracas dove ha una cattedra di pianoforte e li segue il più possibile aiutandoli e dando loro speranza che le cose ben presto si risolvano.

La sua mission era quella di regalare ai bambini umili la musica classica, che vale più di qualsiasi concerto in un teatro prestigioso.

«Vedere i ragazzi sorridere ascoltando Mozart sotto un semplice tendone in piedi sul terriccio ha un valore inestimabile», affermava dieci anni fa, varando il progetto delle Orchestre sinfoniche giovanili e infantili del Venezuela (Fesnojiv).

Lombardi, nato in Venezuela, emigrato in Italia e poi tornato nel Nuovo continente, è orgoglioso dei risultati e degli effetti benefici sui ragazzi raggiunti dal Fesnojiv.

Poi, col precipitare degli eventi, da 3 anni, vive a Termoli, ma come detto viaggia parimenti e torna Caracas dai suoi ragazzi.

IL CURRICULUM VITAE

Laureato in Direzione di Orchestra presso la Università UNEARTE – Venezuela, si è diplomato brillantemente in pianoforte presso il Conservatorio “O. Respighi” di Latina (IT) sotto la guida dei Maestri M. Pansini e F. Medori (docenti del Conservatorio Santa Cecilia di Roma).

Ha seguito i Corsi di perfezionamento pianistico tenuti dal M° F. Medoripresso l’Istituto di Musica “Ludovico da Victoria” - Santa Sede del Vaticano a Roma. Ha frequentato il Corso di "Musica per immagini” tenuto dal M° M. Werba presso l’International Music Institute a Roma ed il Corso Nazionale di "Direzione e Concertazione" tenuto dal M° D. Carnevalipresso la Società Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Poggio a Caiano (PO). Ha ampliato la sua preparazione artistica acquisendo studi di Arti Figurative e di Architettura. La sua preparazione musicale e direttoriale è stata forgiata oltre che da suo padre anche dai Maestri: Capponi, Gaudiomonte, Abreu, Abbado, Kwak, Aprea, Metters, Rujeles, Saglimbeni, Shambadal.

Ha al suo attivo oltre 750 Concerti in qualità di Direttore D´Orchestra, Direttore Corale e Pianista, realizzati in Italia, Polonia, Francia, Germania, Venezuela, Brasil, Panamá, Costa Rica, Argentina. Ha diretto diverse Orchestre, Cori e Bande Sinfoniche tra i quali: Berlin Sinfonietta, Orquesta Sinfonica de Venezuela. Ha composto ed incisola colonna sonora del video documentario “Un tuffo nel passato: 8.000 anni fa, nel Lago di Bracciano” per la Soprintendenza Speciale al Museo Etnografico e Preistorico “Luigi Pigorini” di Roma. Ha composto ed inciso l'Inno della Città di Termoli e realizzato l’orchestrazione ufficiale dell’Inno dello Stato Vargas –VZLA.

Ha ricevuto numerose Onorificenze, Diplomi al Merito e Riconoscimenti. Nel 2004 è stato integrante del team dei “12 Direttori Musicali Preparatori ” della “Metropolitana Orquesta Sinfonica Juvenil de Caracas” formata da 750 giovani orchestrali esibitasi per accogliere i Maestri Simon Rattle e Claudio Abbado (svolgendo l´incarico di assistente alle prove del M° Abbado).

Dal 2005 è in Venezuela ricoprendo l´incarico di Direttore Stabile della Orchestra Sinfónica del Estado Vargas e Direttore Musicale Statale dello Stato Vargas del Sistema FUNDAMUSICAL. E´ docente della cattedra di Pianoforte Principale del Conservatorio “Simón Bolívar” di Caracas ed anche Direttore della Corale della Accademia Navale delle Forze Armate di Venezuela.