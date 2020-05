SANTA CROCE DI MAGLIANO. Sabato scorso, 2 maggio, alle ore 17:00, studenti, docenti e Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “R. Capriglione” di Santa Croce di Magliano, prof.ssa Giovanna Fantetti, si sono ritrovati in un’aula virtuale su Google Meet, per la premiazione del Concorso artistico-letterario intitolato “La fantasia è l’occhio dell’anima”.



Si tratta della seconda edizione del concorso organizzato dal “Gruppo Scrittori”, fondatoda ex alunni del liceo (Giovanni Mucciaccio e Carolina Manzo) e che prosegue la sua tradizione grazie al coordinamento diMartina Di Pardodella IV A e Francesca Mucciacciodella III Beal fervido impegno di alunni appartenentia varie classi dell’Istituto.

Se l’edizione precedente vedeva il concorso articolarsi in sole due sezioni Poesia e Prosa, da quest’anno, invece, ne è stata aggiuntaunaterza dedicata all'Arte, così da permettere a tutti gli studenti di esprimere la propria creatività.

Due giurie distinte, composte da docenti dell’area umanistica (prof.ssa Agostinelli Mariangela, prof.ssa Camerino Renata, prof.ssa Cruceli Giuseppina, prof.ssa Pirci Alessandra e prof.ssa Ricciardelli Franca) e artistica (prof.ssa Liberatore Alessandra, prof. Patavino Matteo e prof.ssa Porrazzo Rachele), sono state chiamate a valutare i lavori degli alunni che hanno partecipato al concorso.

Durante la premiazione tutti i partecipanti sono stati invitati a leggere e commentare le proprie opere.

A conclusione della cerimonia alcuni dei membri delle due giurie hanno sottolineato lo spessore e la maturità con cui i ragazzi hanno affrontato varie tematiche afferenti non solo alle discipline oggetto di studio ma anche all’attualità.

Molti ragazzi hanno dato un taglio introspettivo ai propri lavori, mettendo in luce una dimensione intimistica, quasi delineando una sorta di viaggio interiore che ha fatto emergere le più alte idealità del loro essere.

I lavori degli alunni che hanno partecipato al concorso sono stati inseriti nella sezione “Gruppo Scrittori” del sito dell'Istituto Omnicomprensivo Santa Croce di Magliano al seguente link https://www.omnisantacrocedim.edu.it/.

Tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato di merito via mail, mentre i primi tre classificati di ciascuna sezione hanno ricevuto un riconoscimento simbolico.

Di seguitoalcuni estratti delle opere vincitrici del concorsoe l’opera vincitrice della sezione Arte.

1° posto Poesia

TITOLO: I nostro giorni AUTRICI: Sonia Picanza, Alberta Di Cera

“Se mi chiedi che succede/E perché il mondo retrocede,/mi guardo intorno e non so più chi sono io e chi sei tu.//Tante domande senza risposta/Come se sia fatto apposta/Non possiamo vivere tranquilli,/in testa troppi squilli.(…)”

1° posto Prosa

TITOLO: La timidezza AUTRICE: Antonia Sebastiano

“Ognuno di noi dentro di sé ha una timidezza verso qualcosa, anche i più estroversi. Solitamente quello che mette in difficoltà le persone timide è l’essere visto, l’esporsi in pubblico, mettere in luce i propri pensieri.(…)”

1°posto Arte:

TITOLO: Mimesi. Acqua, vento, plastica e cemento AUTRICE: Paola Ortuso

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Giovanna Fantetti, ha ringraziato gli alunni, i docenti ma soprattutto il “Gruppo Scrittori” per l’impegno e la maturità dimostrati nell’organizzazione del concorso e nella coordinazione di tutte le attività di cui lo stesso si fa promotore, come “Il sabato del Gruppo Scrittori”, il “Cineforum da casa” e tante altre iniziative che è possibile trovare sul blog grupposcrittori.blogspot.com.

Il Dirigente auspica per il prossimo anno scolastico un impegno maggiore volto alla valorizzazione dell’evento a livello regionale e nazionale per dare voce e spazio alla creatività degli alunni.

Giovanni Mucciaccio