"La Greenwich d’Europa", Easyvoyage pone Termoli tra le 5 mete del Sud da visitare

TERMOLI. “Confido che l’epidemia sarà sempre più sotto controllo e potremo andare in vacanza. Magari con più cautele di prima, ma al mare, in montagna, in collina ci andremo. Sarebbe bello, per aiutare il settore duramente colpito del turismo, che tutti gli italiani passassero le ferie in Italia”.

Questo è quello che ha dichiarato ieri mattina il premier Giuseppe Conte in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano.

Parole che molti italiani e in particolare gli addetti del settore si auguravano di sentire. Ancora non sono chiare le modalità e tante le domande, l’unica certezza è che dobbiamo rimanere in Italia.

Le vacanze degli italiani del 2020 saranno incentrate alla riscoperta delle bellezze del “bel paese”: dai piccoli borghi, ai parchi naturali, alle coste. Un’occasione anche per i tanti molisani di riscoprire i gioielli che la nostra regione offre, sconosciuta ai più.

A parlare delle bellezze del Molise e in particolare della sue coste è Easyvoyage, il portale dedicato ai viaggi. Il gruppo è presente in cinque grandi paesi europei: Francia, Spagna, Italia, Regno Unito e Germania.

Un articolo “Viaggi in Italia: la fortuna di vivere nel paese più bello del mondo” partendo dal Sud dell’Italia tra le cinque mete da visitare c’è il Molise con “la sua Greenwich d’Europa, Termoli”.

Viene descritto il borgo antico e il Castello Svevo simbolo della città.

Non è la prima volta che il portale dedica i suoi articoli alla nostra città e alla costa molisana.

Qui si può consultare l’articolo.

Dobbiamo essere orgogliosi del nostro territorio ed esserne i primi promotori: quest’estate riscopriamo la nostra regione aiutando così anche l’economia locale.